سلامة: اللجنة العسكرية ستجتمع في جنيف الأسبوع المقبل

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن اللجنة العسكرية (5+5) ستجتمع في مدينة جنيف السويسرية، مطلع الأسبوع المقبل.

وفي لقاء مع وكالة “الأناضول”، أوضح “سلامة” أن البعثة الأممية تراقب الوضع في ليبيا، وأن المشاركين في مؤتمر برلين طلبوا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وخليفة حفتر تمديد مدة الهدنة، من أجل إعطاء فرصة لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يُحول مجلس الأمن نتائج مؤتمر برلين إلى قرارات.

وأشار إلى أن مخرجات المؤتمر تسري على الجميع بما في ذلك عدم التدخل في الشأن الليبي وعدم تسليح المجموعات المختلفة وعدم إرسال قوات.

هذا وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، خلال أيام للاجتماع بعد تسلمه أسماء أعضائها من كلا الطرفين الليبيين، مشيرا إلى أن المسار السياسي سينطلق نهاية هذا الشهر.

وقال سلامة، في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، الاثنين الماضي:

المسارات الثلاثة بدأت تعمل. المسار العسكري والأمني يتألف من 5 ضباط نظاميين من كل طرف، ولقد تسلمت يوم أمس الأسماء الخمسة من كلا الطرفين، وسأدعو خلال أيام للاجتماع الأول للجنة العسكرية، أما اللجنة المالية والاقتصادية فقد بدأت اجتماعاتها في السادس من يناير، والمسار السياسي سيبدأ إن شاء الله في نهاية الشهر.

وأضاف:

في المرحلة الحالية الأولوية هي للمسارات الثلاثة وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري الذي آمل في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أوضح المبعوث الأممي أن المسار السياسي يقوم على اختيار 13 مندوبا من مجلس النواب، و13 مندوبا من المجلس الأعلى للدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات وما شابه، وتختارهم البعثة ويجتمعون مع المندوبين القادمين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة.

وأشار سلامة إلى أن هذا المسار يشمل البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية ومصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي أن الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) هو الحرص والمطالبة بمغادرة كل المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية في أسرع وقت.

وأردف يقول: