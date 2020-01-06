سلامة: دولة تدعم حفتر نفذت الهجوم على الكلية العسكرية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن الهجوم بطائرة مُسيَّرة على الكلية العسكرية بطرابلس، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من طلبة الكلية، ربما نفذته دولة تدعم قوات حفتر.

وامتنع المبعوث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، في نيويورك، الاثنين، عن الإفصاح عن الدولة المسؤولة عن الهجوم.

وأشار غسان سلامة إلى وجود دول كثيرة منخرطة في الصراع بليبيا، مطلابا بخروجها من البلاد.

وأضاف يقول:

على الليبيين أن يوقفوا السلوكيات العسكرية ويتفقوا على حل ويقدموا تنازلات لاقتسام السلطة.

وتابع: