سلامة: محادثات جنيف تُحقق تقدمًا في مجالات عدة

الهدوء العسكري الميداني ساعد في عقد مباحثات اللجنة. [الأمم المتحدة]

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن المحادثات بشأن الوضع في ليبيا تحقق تقدمًا في عدة مجالات.

وفي مؤتمر صحفي من مدينة جنيف السويسرية عقب محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الخميس، قال المبعوث الأممي إن مسار لجنة 5+5 تفاهم على عدد من النقاط لتحويل الهدنة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

ونوه بأن هناك تقدما في مباحثات لجنة 5+5، وقال:

ومازلنا ننتظر نتائج عملية أفضل.

وأكد المبعوث أن التفاهمات الأساسية تجري بشأن سحب الآليات الثقيلة والسماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن، موضحا أن التفاوض بين الطرفين بدأ بمواقف بعيدة نسبيا، ولكنهما بعد ذلك تفاهموا بشأن عدة نقاط مختلفة.

أشار إلى أن الهدوء العسكري الميداني ساعد في عقد مباحثات اللجنة دون توتر أو ضغوط، ولفت إلى أن طرفي لجنة 5+5 سيعودون لبحث نتائج جلسات جنيف مع قياداتهم في ليبيا.

كما أعرب سلامة عن استيائه من عدم احترام بعض الأطراف الدولية لمخرجات برلين، وقال:

قد عبّرت عن ذلك في إحاطتي بمجلس الأمن.

وأعرب أيضاً عن أمله في مشاركة الشخصيات المدعوة من الجانبين في المسار السياسي في 26 فبراير في جنيف.

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه سيكون هناك اجتماع في القاهرة للمشاركين في المسار الاقتصادي والمالي في 9 فبراير الجاري، والذي سيبحث موضوع إيقاف النفط ومطالب المحتجين بشأن آليات لإعادة توزيع عائداته.

هذا وانطلقت اجتماعات لجنة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة 5 من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني و5 من كبار الضباط ممثلين عن قوات حفتر، لمناقشة وقف إطلاق النار وتثبيته ووضع آلية لمراقبته.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد الشهر الماضي، أوصى بعقد محادثات لجنة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

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