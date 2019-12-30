سلامة: مصداقية الأمم المتحدة في ليبيا على المحك

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن مصداقية الأمم المتحدة في ليبيا على المحك، وأنه قلق من انتهاك دول دائمة في مجلس الأمن لحظر الأسلحة على ليبيا.

وفي لقاء مع صحيفة “لو موند” الفرنسية، أشار سلامة إلى وجود العديد من الدول التي تدعم جهود حفتر لدخول العاصمة طرابلس وبشكل خاص عبر الطائرات بدون طيار.

وأضاف يقول:

رصدنا نشاطا كثيفا لطيران غير ليبي في الأجواء الليبية مؤخراً ووصول عدة طائرات من سوريا إلى مطار بنينا ببنغازي. طائرات سورية لا نعلم ما فيها وصلت بنغازي إلى جانب وجود مرتزقة روس يدعمون حفتر.

وفيما يتعلق بطلب حكومة الوفاق دعما عسكريا من تركيا، قال سلامة: