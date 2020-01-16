سلامة: نجاح مؤتمر برلين سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم

أكد المبعوث الأممي استعداد وكالات الإغاثة لتكثيف الجهود لدعم النازحين. [بعثة الأمم المتحدة في ليبيا]

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، إن لديه أمل في أن يُفضي مؤتمر برلين إلى وقف نهائي لإطلاق النار، حتى يتمكن النازحون الليبيون من العودة إلى منازلهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها “سلامة” إلى مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي، بمنطقة بن عاشور، جنوبي العاصمة طرابلس، رفقة نائبته للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز “.

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن “سلامة” و”ويليامز” استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخليا جراء الاقتتال في طرابلس، وأكد المبعوث الأممي استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود لدعم النازحين.

هذا وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة:

قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول.

وبحسب الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ولكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

وأضاف البيان: