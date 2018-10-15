سلامة ونائبته.. خطوات حثيثة لحلحلة الجمود في المشهد الليبي

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أمس في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا ودعم مصر للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما اجتمع الممثل الخاص ونائبته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

في سياق متصل ناقش سلامة ونائبته للشؤون السياسية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات في ليبيا وفي مجلس النواب والإجراءات اللازمة للدفع قدماً بالعملية السياسية الليبية.