«سلامة» يبحث مع لجنة الأزمة بمرزق سُبل عودة النازحين إلى المدينة

استقبل الممثل الخاص للأمين العام في ⁧‫ليبيا‬⁩ غسان سلامة، السبت بمقر البعثة الأممية في طرابلس، وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق، بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

واستمع سلامة ونائباه إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك.

كما تم التطرق إلى سُبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية.

وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.