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سلامة يتباحث مع السراج في وقف التصعيد العسكري والعودة لطاولة الحوار

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 يوليو 2019 - 09:22
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ناقش اللقاء معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية.

اجتمع أمس الاثنين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

حيث أجرى الطرفان جولة أفق موسعة للأوضاع الداخلية والخارجية كما تباحثا في سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي كما في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية.

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هذا وكان سلامة قد هنأ أعضاء المجلس البلدي الجديد لمدينة زوارة عند استقبالهم له في مطار زوارة، وتعهد بمواصلة دعم المدينة ومناطق الجوار من قبل جميع وكالات الأمم المتحدة.

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