سلامة يزور تونس ويُجري عدد من اللقاءات مع ثلاثة سفراء غربيين لدى ليبيا

اجتمع الممثل الخاص غسان سلامةأمس في تونس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، واتفقا على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم.

وبحث اللقاء الاحتياجات التنموية لمناطق الجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى قضية المهاجرين في مراكز الإيواء وسبل حمايتهم.

هذا وسلامة مع سفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز وتطرق الاجتماع إلى الوضع الدولي وكيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا، وبحثا سبل العودة للعملية السياسية في أسرع وقت ممكن، وأكد الطرفان على ضرورة حماية المدنيين كأولوية قصوى.

هذا واجتمع سلامة أيضاً مع السفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، حيث استعرض معها خلاصة جولته الخارجية الأخيرة.

من جهتها أبدت السفيرة دعم بلادها للجهود الآيلة لتقريب وجهات النظر خارجياً وداخلياً، وأكد الطرفان على أولوية حماية المدنيين.