سلامة يضع وزير الخارجية المغربي في صورة الأزمة السياسية الليبية

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أمس الاثنين في الرباط بوزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة في إطار المشاورات الدائمة بين المملكة المغربية والأمم المتحدة.

وحسب منشور للبعثة الأممية على حسابها الرسمي في تويتر فقد تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية وسير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

هذا ويقوم المبعوث الأممي غسان سلامة مؤخراً بجولة تستهدف زياة عدد من الدول العربية والأوربية المُهتمة بالشأن الليبي في إطار تقديم إحاطته لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر المُقبل.