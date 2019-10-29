سلبيات قطع الطرقات في لبنان تبدأ بالظهور وتحذيرات من انهيار وشيك للاقتصاد

واصل المحتجون في لبنان قطع الطرقات الرئيسية وشل الحركة في البلاد لليوم الثالث عشر على التوالي رغم عمل القوى الأمنية والجيش المتواصل على إعادة فتحها مع ساعات النهار.

حيث شهد صباح اليوم الثلاثاء، قطعاً جزئياً للطرقات من الجنوب إلى الشمال، في وقت أدى تجمع مياه الأمطار في الطرقات، لاسيما عند الأتوستراد الذي يربط بيروت بالشمال، إلى اختناق حركة المرور.

وأثار تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جدلاً في الشارع اللبناني عندما قال:

“الانهيار الاقتصادي في لبنان مسألة أيام، وإننا نحتاج إلى حل فوري من أجل معالجة الأزمة”.

كما أوضح سلامة أن تصريحه قد حُرف عن مساره وأن ما قاله هو أن لبنان يحتاج حلاً فورياً خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار مستقبلاً.

هذا وتُطبق المصارف اللبنانية قيوداً ضابطة على عمليات السحب والتحويل، منها تحديد سقف للسحب النقدي من الصرافات الآلية، وامتناع المصارف عن تمويل عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار بشكل استنسابي.

في سياق متصل بدأت سلبيات قطع الطرق تظهر من خلال نفاد المواد الأساسية مثل الطحين والبنزين في بعض المناطق، كما أن المحروقات المتوافرة وفق التقديرات لا تكفي لأكثر من أسبوعين، في حين أن احتياطي الطحين يكفي لحوالي 18 يوماً.