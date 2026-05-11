سلسلة أحداث دولية متسارعة.. ما أبرزها؟

تشهد الساحة الدولية تتابعًا لافتًا لعدة أحداث متفرقة بين الكوارث الطبيعية والحوادث العسكرية والجوية؛ إذ تواصل حرائق الغابات في ولاية فلوريدا قرب ميامي انتشارها على مساحات واسعة وسط جهود مكثفة لاحتوائها ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية، وفي المغرب، أعلنت واشنطن العثور على رفات أحد جنودها خلال مناورات African Lion، مع استمرار البحث عن جندي آخر مفقود في ظروف ميدانية معقدة، وفي نيبال، تم إخلاء ركاب رحلة تابعة لـTurkish Airlines بسلام بعد اندلاع حريق في أحد إطارات الطائرة فور هبوطها في كاتماندو، في حادث أعاد تسليط الضوء على أهمية إجراءات السلامة الجوية السريعة.

حرائق غابات في فلوريدا تلتهم أكثر من 20 ألف متر مربع قرب ميامي وسط جهود مكثفة للإطفاء

تشهد ولاية فلوريدا الأمريكية اتساعًا في رقعة حرائق الغابات قرب مدينة ميامي، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن النيران امتدت على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع في منطقتي ميامي-ديد وبرووارد، بحسب ما أظهرته صور الأقمار الصناعية.

وذكرت شبكة سي إن إس نيوز أن الحرائق واصلت انتشارها في مناطق مفتوحة، مع تسجيل توسع سريع في رقعة النيران خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى تحركًا واسعًا لفرق الإطفاء لمحاولة احتوائها.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة إن بي سي نيوز بأن “جدارًا ناريًا ضخمًا” شوهد يتحرك عبر حقل مفتوح قرب مدينة ميامي، وسط محاولات مكثفة من فرق الطوارئ للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق السكنية.

وأضافت الشبكة أن الدخان الناتج عن الحرائق بدأ بالانتشار باتجاه مدينة بيمبروك باينز المجاورة، دون صدور أي أوامر إخلاء حتى الآن من السلطات المحلية.

وحتى اللحظة، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو تسجيل أضرار في الممتلكات، في وقت يواصل فيه رجال الإطفاء عمليات المكافحة والحد من تمدد النيران، وسط ظروف ميدانية صعبة.

وتأتي هذه الحرائق ضمن سلسلة من الحرائق الموسمية التي تشهدها بعض مناطق ولاية فلوريدا، حيث تسهم درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغطاء النباتي في تسريع انتشار النيران.

الجيش الأمريكي يعثر على رفات أحد ضباطه المفقودين خلال مناورات “الأسد الإفريقي” في المغرب

أعلن الجيش الأمريكي العثور على رفات أحد ضباطه الذين فُقدوا خلال مناورات “الأسد الإفريقي” التي تُجرى في المغرب، فيما تتواصل عمليات البحث عن عسكري ثانٍ لا يزال في عداد المفقودين منذ أكثر من أسبوع.

وقالت القيادة الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، في بيان، إن فريق بحث عسكري مغربي عثر صباح التاسع من مايو على جثمان الضابط كندريك لامونت كي جونيور، البالغ من العمر 27 عامًا، في مياه المحيط الأطلسي على بعد نحو ميل واحد من موقع اختفائه.

وأوضح البيان أن الضابط، وهو ملازم أول في سلاح المدفعية للدفاع الجوي، كان برفقة جندي أمريكي آخر عندما سقطا من منحدر خلال رحلة ترفيهية خارج أوقات الخدمة أثناء وجودهما في المغرب.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن فقدان العسكريين في الثاني من مايو الجاري، عقب مشاركتهما في مناورات “الأسد الإفريقي”، وهي تدريبات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات تُجرى في المغرب بمشاركة قوات من عدة دول.

من جانبه، أوضح الجيش المغربي أن الحادث وقع عند الساعة التاسعة مساء قرب منطقة التدريب “كاب درعة” خارج مدينة طانطان، وهي منطقة تتميز بتضاريس متنوعة تشمل الجبال والصحراء والسهول شبه الصحراوية.

وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 600 قوة من الولايات المتحدة والمغرب وشركاء عسكريين آخرين، مدعومة بسفن وفرقاطات ومروحيات وطائرات مسيّرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عمليات البحث عن الجندي الثاني ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى بقاء وحدة أمريكية في المغرب بعد انتهاء المناورات لمواصلة جهود البحث وتقديم الدعم العملياتي.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان واقعة سابقة في المنطقة، حيث لقي جنديان من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهما وأصيب آخرون في عام 2012 إثر تحطم مروحية عسكرية في مدينة أغادير خلال المشاركة في النسخة السنوية من المناورات نفسها.

حريق في إطار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بعد هبوطها في نيبال وإجلاء جميع الركاب بسلام

أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال عن اندلاع حريق في أحد إطارات طائرة تابعة لـالخطوط الجوية التركية فور هبوطها في مطار تريبهوفان الدولي بالعاصمة كاتماندو، قادمة من إسطنبول.

وكان على متن الطائرة 277 راكبًا و11 من أفراد الطاقم، حيث وقع الحريق أثناء ملامسة العجلات للمدرج. وسارعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران بسرعة، قبل تنفيذ عملية إجلاء كاملة وآمنة لجميع الركاب دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت السلطات بأن الحركة في المطار توقفت مؤقتًا خلال التعامل مع الحادث، ثم عادت إلى طبيعتها بعد تأمين المدرج. كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل في الإطار الخلفي أو نظام المكابح أثناء الهبوط.