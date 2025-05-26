سلسلة أحداث ساخنة.. من حرائق الغابات إلى قضايا المخدرات والجرائم!

عناوين مشتعلة تهزّ المنطقة والعالم… من نيران الغابات إلى جرائم الحدود وقصص الموت والفساد، ففي جنوب السعودية، حرائق هائلة تلتهم غابات سراة بني مالك وتهدد الطبيعة والحياة، فيما تُنفذ المملكة حكماً بالإعدام بحق مهرب مصري بعد ضبط كميات ضخمة من المخدرات، وفي مصر، تتوالى الصدمات: وفاة غامضة لحفيد سيدة الأعمال نوال الدجوي بطلق ناري، وسط بلاغ بسرقة ملايين الجنيهات والذهب، وحادث مأساوي في الإسماعيلية يودي بحياة 3 عمال داخل غرفة صرف، أما مطار القاهرة، فيدخل عصر السفر الذاتي بأجهزة حديثة لتسهيل حركة الركاب، في وقت تشتد فيه الحملة ضد تهريب الأموال والمخدرات، حيث أحبط العراق عملية تهريب 250 مليون دينار، وأسقط الجيش الأردني طائرتين مسيّرتين تحملان مواد مخدرة، وفي أمريكا، إطلاق نار جماعي في ساوث كارولينا يخلف 11 مصاباً، ويعيد شبح العنف إلى الواجهة، أحداث متسارعة ترسم مشهداً مضطرباً، بين النيران والجرائم والابتكار.

السعودية.. حرائق غابات ضخمة تلتهم مساحات واسعة جنوب الطائف

اندلعت حرائق غابات واسعة في منطقة سراة بني مالك جنوب محافظة الطائف، حيث امتدت النيران على مساحة تُقدّر بنحو 10 كيلومترات، بحسب ما أفاد به موقع “طقس العرب”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر ألسنة اللهب وهي تواصل انتشارها في المنطقة الجبلية، وسط محاولات لاحتواء النيران.

حتى اللحظة، لا تزال الحرائق مشتعلة، ولم تصدر الجهات الرسمية بياناً مفصلاً حول حجم الأضرار أو جهود الإخماد. وتثير هذه الحرائق مخاوف بيئية وإنسانية في ظل الظروف المناخية الحارة التي تشهدها المنطقة.

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اندلع حريق في جبال قرى بني مالك مركز حداد حيث ساعدت الرياح على سرعة انتشار الحريق، فيما تحاول الآن سيارات الإطفاء للدفاع المدني محاولة إخماد الحريق . pic.twitter.com/hG8n24Mulk — القناة الإعـلامية | Live (@Live_b999) May 25, 2025

حرائق ضخمة تقضي على الغابات وتأكل الأخضر واليابس أمتدت حوالي عشرة كيلومترات ومازالت مشتعلة وتواصل زحفها في سراة بني مالك بجيلة جنوب الطائف💔

بردًا وسلامًا بني مالك واللهم احفظ ديارنا وأهلنا وجميع المسلمين🕊️🇸🇦#lovinsaudi pic.twitter.com/rnTYpvmrXc — لوڤن السعودية (@LovinSaudi) May 26, 2025

السعودية تنفذ حكم الإعدام تعزيراً بمواطن مصري بتهمة تهريب مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن مصري في منطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المدعو فرحات فتحي عبدالمقصود أبو السعود أُدين بجريمة التهريب عقب تحقيقات موسعة أسفرت عن توجيه الاتهام إليه، ثم صدور حكم قضائي بحقه من المحكمة المختصة.

وأضاف البيان أن الحكم نُفذ بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية، بما في ذلك الاستئناف والتصديق من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار جهود المملكة المتواصلة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

مطار القاهرة يفعّل 25 جهازًا للسفر الذاتي لتسهيل إجراءات الركاب وتقليل الازدحام

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، الأحد، عن تفعيل 25 جهازًا حديثًا لإنهاء إجراءات السفر الذاتي داخل مباني الركاب رقم 2 ورقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وتم توزيع الأجهزة بواقع 9 أجهزة في مبنى الركاب رقم 2، و16 جهازًا في مبنى الركاب رقم 3، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية لتقليل التكدس داخل صالات السفر، وتيسير حركة الركاب، والحد من التلامس المباشر في ظل التحول نحو الخدمات الذكية.

وتتيح هذه الأجهزة للمسافرين تسجيل بيانات حجزهم ذاتيًا من خلال مسح جواز السفر، اختيار المقعد المناسب، وطباعة بطاقة صعود الطائرة دون الحاجة للتوجه إلى كاونترات الخدمة التقليدية، كما قامت الشركة بتركيب لوحات إرشادية رقمية داخل صالتي السفر بالمبنيين 2 و3، لتوجيه الركاب إلى أماكن الأجهزة وتسهيلاً للاستفادة منها بسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مطار القاهرة لتعزيز خدماته الرقمية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطيران، ما يسهم في رفع مستوى رضا المسافرين وتحسين كفاءة التشغيل داخل المطار.

مصر.. وفاة حفيد نوال الدجوي بطلق ناري وتحقيق في بلاغ سرقة ملايين الجنيهات والذهب

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وفاة أحمد الدجوي، حفيد سيدة الأعمال الشهيرة نوال الدجوي، بعد العثور على جثمانه داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر مصابًا بطلق ناري.

ووفق بيان الوزارة، فإن أسرة الشاب أبلغت عن قيامه بإطلاق النار على نفسه باستخدام سلاح ناري مرخص يعود له، وذلك أثناء تواجده بمحل سكنه داخل أحد المنتجعات السكنية.

وأفادت التحريات الأولية بأن الدجوي كان يعاني من مشاكل نفسية، وتلقى علاجاً في الخارج خلال الفترة الأخيرة قبل عودته إلى البلاد قبل وفاته بساعات.

وتزامناً مع الحادث، تحقق الأجهزة الأمنية أيضاً في بلاغ تقدمت به نوال الدجوي حول تعرضها لسرقة مبالغ مالية ضخمة من خزائنها، شملت 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلو ذهب.

ووجّهت الدجوي اتهامات ضمنية لحفيدها الراحل على خلفية خلافات ميراث، فيما نفى باقي أفراد العائلة هذه الادعاءات، مؤكدين وجود نزاع قضائي قديم حول أهلية الجدة.

حادث مأساوي في الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال بسبب استنشاق غازات سامة في غرفة صرف صحي

لقي ثلاثة عمال مصرعهم داخل غرفة صرف صحي بمحافظة الإسماعيلية، إثر استنشاق غازات سامة خلال قيامهم بأعمال صيانة دورية في المنطقة الصناعية بمركز ومدينة أبو صوير.

وأكدت مصادر طبية أن الضحايا وصلوا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية بحالة اختناق شديدة، ولم تنجح محاولات إنقاذهم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العمال كانوا يباشرون عملهم دون استخدام أي معدات سلامة أو أجهزة تهوية، ما عرضهم لاستنشاق غازات قاتلة مثل كبريتيد الهيدروجين والميثان المتراكمة في غرفة الصرف.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وفتح تحقيق فوري في ملابساته، وسط مطالب شعبية ونقابية بوضع ضوابط صارمة لحماية العمال في هذا النوع من الأعمال شديدة الخطورة.

إطلاق نار جماعي في ساوث كارولينا الأميركية.. 11 إصابة والتحقيقات مستمرة

شهدت مدينة ليتل ريفر في ولاية ساوث كارولينا الأميركية، الأحد، حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بحسب ما أفادت به شبكة “ABC”.

وذكرت الشرطة أن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن بعض المصابين وصلوا إلى المشافي بسيارات خاصة.

ولم تصدر السلطات حتى الآن أي بيانات عن المشتبه بهم أو دوافع إطلاق النار، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا واسعًا على موقع الحادث، الذي وقع في شارع سكني يضم منشآت تجارية صغيرة.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو أظهرت حالة استنفار أمني واسع، ووجود العشرات من سيارات الشرطة والإسعاف في المنطقة.

الجيش الأردني يُسقط طائرتين مسيرتين حاولتا تهريب مخدرات إلى داخل البلاد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات حرس الحدود تعاملت مع الطائرتين فور رصدهما، وأسقطتهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات، خاصة عبر الطائرات المسيّرة التي تُستخدم بشكل متزايد من قبل شبكات التهريب، مؤكداً أن أمن الوطن خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من إحباط محاولة تهريب مشابهة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، ما يعكس تصاعد وتيرة محاولات تهريب المخدرات على الحدود الشمالية والشرقية للمملكة.

حرائق غابات ضخمة تلتهم 10 كيلومترات جنوب الطائف في السعودية

اندلعت حرائق واسعة في غابات منطقة سراة بني مالك جنوب محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، امتدت على مساحة تقدر بنحو 10 كيلومترات، وفق تقرير موقع “طقس العرب”.

وثقت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار اشتعال الحرائق وزحفها في المنطقة، وسط تضاريس وعرة وأجواء صيفية جافة تزيد من صعوبة السيطرة عليها.

تواصل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة جهودها لمكافحة النيران والحد من انتشارها، في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الجغرافية والمناخية.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع حرائق أخرى في مناطق سعودية مختلفة، مثل الحريق الكبير في منطقة القصيم، ما يستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستعداد للطوارئ.

العراق يحبط محاولة تهريب 250 مليون دينار إلى الأردن عبر منفذ طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة لتهريب مبلغ قدره 250 مليون دينار عراقي (نحو 191,739 دولارًا) إلى الأردن، بعد العثور عليه مخبأ داخل حجرة محرك سيارة.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن عملية الضبط تمت في منفذ طريبيل الحدودي، إثر تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق على حركة المسافرين والبضائع، حيث تم ضبط المبلغ بحوزة سائق عراقي أخفاه بطريقة “محترفة” داخل غطاء محرك مركبته.

وشارك في العملية قوات مشتركة من شرطة الجمارك، وقوة الحماية، والجمارك المدني. وقد تم تحرير محضر ضبط أصولي، ومصادرة المبلغ، فيما جرى تحويل السائق إلى مركز شرطة جمارك طريبيل لعرضه على قاضي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.