سلسلة «حوادث دامية» حول العالم.. ما أبرزها؟

شهدت عدة دول حول العالم سلسلة حوادث دامية ومتفرقة، ففي الولايات المتحدة، قُتل شخصان في إطلاق نار داخل حديقة بمدينة وينستون-سالم بولاية كارولاينا الشمالية بعد اشتباك مسلح بين مجموعات من الشباب، فيما شهدت روسيا وفاة قائد الأوركسترا البارز سيرغي ستادلر خلال رحلة جوية متجهة إلى إسطنبول إثر هبوط اضطراري للطائرة في رومانيا، وعلى الجانب الآخر من العالم، لقي ثلاثة جنود يابانيين مصرعهم في انفجار دبابة خلال تدريب عسكري بمحافظة أويتا، بينما اهتزت الساحة الرياضية بوفاة بطلة الترياثلون البرازيلية مارا فلافيا أراوجو غرقاً خلال سباق “آيرون مان تكساس”، وفي كولومبيا، قُتل ثلاثة جنود أيضاً جراء هجوم بطائرات مسيّرة نفذته جماعات متمردة،



مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة بمدينة وينستون-سالم الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما، في حادث إطلاق نار وقع داخل حديقة بمدينة وينستون-سالم بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، بحسب ما أفاد به مكتب التحقيقات في الولاية.

وأوضحت شرطة وينستون-سالم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الحادث بدأ عندما خططت مجموعتان من الشباب للاشتباك داخل حديقة لينباخ الواقعة على طريق سالي كيرك، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل لإطلاق النار بين عدة أشخاص.

وأكدت السلطات مقتل شخصين في موقع الحادث، في حين لم يتم تحديد العدد الدقيق للمصابين الآخرين، الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن أسماء الضحايا أو أعمارهم، حيث يجري العمل على إخطار ذويهم بشكل رسمي قبل الكشف عن هوياتهم.

وفي إطار الإجراءات الأمنية، جرى إغلاق مدرستي جيفرسون المتوسطة ومونت تابر الثانوية الواقعتين بالقرب من موقع الحادث، وذلك أثناء قيام قوات الشرطة بتمشيط المنطقة وجمع الأدلة.

وأكدت الجهات الأمنية أن العملية التعليمية داخل المدرستين استمرت بشكل طبيعي دون تسجيل أي تهديد مباشر للطلاب أو الطواقم التعليمية.

وبحسب الشرطة، فقد تم بحلول منتصف النهار تحديد هويات جميع المشتبه بهم والضحايا ومواقعهم، ما يشير إلى تقدم في سير التحقيقات، بالتزامن مع إغلاق عدد من الطرق المحيطة بموقع الحادث لتسهيل عمل فرق الأمن.

ولم تكشف السلطات بعد ما إذا كان قد تم توقيف أي من المشتبه بهم، أو ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بعنف عصابات أو خلافات شخصية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لكشف ملابسات إطلاق النار.

وفاة قائد أوركسترا بطرسبورغ سيرغي ستادلر خلال رحلة جوية متجهة إلى إسطنبول

أعلنت لجنة الثقافة في مدينة بطرسبورغ عن وفاة فنان الشعب في الاتحاد الروسي، والمدير الفني لمؤسسة “بطرسبورغ كونسيرت”، وقائد أوركسترا بطرسبورغ السيمفونية سيرغي ستادلر، وذلك أثناء رحلة جوية كانت متجهة من بطرسبورغ إلى إسطنبول.

وأوضحت اللجنة أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً في رومانيا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة.

ويُعد سيرغي ستادلر أحد أبرز الموسيقيين الروس، حيث اشتهر كعازف كمان وقائد أوركسترا ومعلم موسيقي، وترك بصمة واسعة في المشهد الموسيقي العالمي من خلال مشاركاته الفنية في عدد كبير من الدول.

وقدّم محافظ مدينة بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف تعازيه في وفاة ستادلر، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لعائلته، والتنسيق مع الجهات المعنية وسفارة روسيا بشأن إجراءات نقل الجثمان.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الثقافة في المدينة فيودور بولتين أن السلطات على تواصل مستمر مع أسرة الراحل، وتعمل على استكمال إجراءات نقل جثمانه إلى روسيا.

وخلال مسيرته الفنية، قدّم ستادلر حفلات في أكثر من 90 دولة، وسجل أكثر من 70 عملاً موسيقياً، كما شارك في مشاريع فنية بارزة بالتعاون مع متحف الأرميتاج، إلى جانب عروض أوركسترالية وأوبرالية في كبرى المسارح الروسية.

مقتل ثلاثة جنود يابانيين في انفجار دبابة خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا

أفادت قناة Fuji، نقلاً عن تقارير أولية، بمقتل ثلاثة جنود على الأقل جراء انفجار دبابة خلال تدريب للرماية في ميدان هيجوداي التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في محافظة أويتا.

وأوضحت التقارير أن الحادث أسفر عن وفاة جنديين بشكل مؤكد، فيما أُعلن عن إصابة جندي ثالث بحالة توقف القلب والتنفس، وهو مصطلح طبي يُستخدم في اليابان للإشارة إلى حالة الموت السريري التي لا يُحسم تصنيفها قانونياً إلا من قبل الطواقم الطبية.

كما أشارت التقارير إلى نقل جندية أخرى إلى المستشفى، حيث كانت في حالة وعي وقادرة على التحدث.

وذكرت قناة TBS أن سبب الحادث يعود إلى انفجار قذيفة داخل مدفع الدبابة أثناء تنفيذ تدريبات إطلاق النار، ما أدى إلى وقوع الانفجار داخل موقع التدريب.

وتخضع الحادثة حالياً لتحقيقات من قبل الجهات العسكرية اليابانية المختصة للوقوف على ملابساتها وأسبابها الفنية.

وفاة بطلة الترياثلون البرازيلية مارا فلافيا أراوجو غرقاً خلال سباق “آيرون مان تكساس” في الولايات المتحدة

لقيت لاعبة الترياثلون البرازيلية مارا فلافيا أراوجو مصرعها غرقاً أثناء مشاركتها في سباق “آيرون مان تكساس” الذي أُقيم في ولاية تكساس الأمريكية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

ووقعت الحادثة صباح السبت الماضي خلال مرحلة السباحة، التي تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات في بحيرة وودلاندز، وهي المرحلة الأولى من السباق. وأُبلغ عن اختفاء الرياضية البالغة من العمر 38 عاماً في المياه نحو الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن يتم العثور على جثمانها لاحقاً على عمق يقارب ثلاثة أمتار.

وأكد منظمو الحدث وفاة اللاعبة، معربين عن خالص تعازيهم لأسرتها وأصدقائها، ومشيدين بسرعة استجابة فرق الإنقاذ التي شاركت في عمليات البحث عقب الحادث.

وتُعد مارا فلافيا أراوجو من أبرز المشاركات في رياضة الترياثلون في البرازيل، حيث مارست اللعبة لنحو عشر سنوات، وحققت خلالها إنجازات عدة، من بينها الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة برازيلية، إضافة إلى تتويجها مرتين في مراحل من سلسلة GP Brasil، وتحقيقها تصنيفات متقدمة في سباقات Ironman 70.3 العالمية.

كما كانت تتمتع بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها 58 ألف متابع، وكانت توثق بشكل مستمر تدريباتها وإنجازاتها الرياضية.

إلى جانب مسيرتها الرياضية، كانت حاصلة على شهادة في الصحافة، وعملت في مجالات إعلامية متعددة شملت تنسيق البرامج التلفزيونية وإنتاج البودكاست وإدارة المحتوى الرقمي، كما شغلت في الفترة الأخيرة منصب مستشارة في الاتصال الاجتماعي لدى هيئة حماية المستهلك في ساو باولو.

مقتل 3 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيّرة نفذه متمردون جنوب غرب البلاد

أعلنت السلطات في كولومبيا مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين، إثر هجمات نفذتها جماعات متمردة باستخدام طائرات مسيّرة، في تطور يعكس تصاعد استخدام هذا النوع من الأسلحة في النزاعات الداخلية بالبلاد.

وأوضح الجيش الكولومبي أن الهجوم وقع في بلدية إيبياليس الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية على الحدود مع الإكوادور، مشيراً إلى أن العملية نُسبت إلى جماعة تعرف باسم “كوماندوز دي لا فرونتيرا”.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش أن عملياته في المنطقة ستستمر، مع تكثيف الجهود لتحديد مواقع المسؤولين عن الهجوم وملاحقتهم، مشدداً على أن القوات المسلحة ستواصل “تحييد التهديدات الأمنية” في المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تواجه فيه كولومبيا تصاعداً في التهديدات الأمنية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة من قبل جماعات مسلحة وعصابات تهريب المخدرات، في ظل استمرار الصراع مع فصائل منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2016.