سلسلة حوادث واضطرابات عالمية متزامنة

في مشهد عالمي متسارع تتداخل فيه الأزمات الصحية والحوادث الأمنية والاضطرابات الاجتماعية، فبين تفشٍ صحي على متن سفينة سياحية في فرنسا أدى إلى عزل مئات الركاب، وحوادث عنف وسرقات في بريطانيا، مرورًا باضطرابات وتدافع خلال فعالية ترويجية في الولايات المتحدة، وصولًا إلى حوادث طيران وزلازل وهزّات أمنية في أكثر من منطقة، تتكشف سلسلة من الأحداث التي تجمع بين المفاجأة والخطورة، وفي أوروبا، تتصاعد أيضًا التوترات الاجتماعية مع أعمال شغب تستهدف مراكز للاجئين في هولندا، ما يعكس احتقانًا متزايدًا في ملف الهجرة.

فرنسا تعزل 1700 شخص بعد وفاة راكب على سفينة سياحية

فرضت السلطات الصحية في فرنسا حجرًا صحيًا على نحو 1700 شخص كانوا على متن السفينة السياحية “أمبشن”، عقب تسجيل وفاة أحد الركاب وظهور أعراض معوية حادة لدى عشرات آخرين، وسط اشتباه بتفشي التهاب المعدة والأمعاء.

وأكدت السلطات الفرنسية أن الراكب المتوفى كان على متن السفينة أثناء رسوها في فرنسا، مشيرة إلى أن السبب المرجح للوفاة يرتبط بعدوى في الجهاز الهضمي، وذلك وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وبحسب معلومات قدمها قبطان السفينة مساء أمس، ظهرت أعراض تتوافق مع عدوى هضمية حادة لدى نحو 50 راكبًا، حيث جرى وضعهم في الحجر داخل مقصوراتهم، فيما تولى طبيب السفينة متابعة الحالات فور رصدها.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة “أمباسادور كروز لاين” المالكة للسفينة تسجيل 49 حالة إصابة نشطة بالتهاب المعدة والأمعاء، بينها 48 حالة بين الركاب وحالة واحدة ضمن طاقم السفينة، مع التأكيد على تفعيل إجراءات تعقيم شاملة فور ظهور الإصابات الأولى.

وأوضحت الشركة أن السفينة “أمبشن” كانت قد أبحرت من جزر شتلاند في اسكتلندا في السادس من مايو، قبل أن تمر بمحطات في بيلفاست وليفربول وبريست الفرنسية، وصولًا إلى ميناء بوردو جنوب غربي فرنسا.

وفي موازاة ذلك، قالت الهيئة الإقليمية للصحة في منطقة نويفرن أكيتين إن فريقًا طبيًا جرى إيفاده إلى الميناء لإجراء تقييم شامل للوضع الصحي على متن السفينة، بينما تولى قسم الأمراض المعدية في المستشفى الجامعي في بوردو جمع العينات اللازمة لتحليلها.

وأكدت الهيئة عدم وجود أي رابط بين هذا التفشي وحالات إصابة سابقة بفيروس هانتا رُصدت على متن سفينة أخرى، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يقتصر على اشتباه تفشٍ لالتهاب معدي معوي.

وبصورة احترازية، قررت السلطات المحلية تعليق نزول الركاب وأفراد الطاقم إلى البر وتقليص التواصل مع الميناء، في انتظار نتائج التحاليل الطبية لتحديد طبيعة العدوى بشكل دقيق.

ويُذكر أن التهاب المعدة والأمعاء هو التهاب يصيب الجهاز الهضمي، وتظهر أعراضه في القيء والإسهال الحاد وآلام البطن والحمى، وغالبًا ما ينتج عن عدوى فيروسية مثل النوروفيروس أو الروتا فيروس.

عملية سطو عنيفة على متجر مجوهرات تهز برادفورد والشرطة تعتقل مشتبهًا به

شهدت مدينة برادفورد البريطانية حادثة سطو مروعة، بعدما اقتحم ملثمون متجر مجوهرات باستخدام سيارة صدموا بها واجهة المحل، قبل أن يهاجموا المكان بالمضارب وسط حالة من الفوضى والذعر.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة اقتحام ثلاثة أشخاص للمتجر في وضح النهار، حيث حاول بعض المتواجدين الهروب من الموقع، فيما فرّ المهاجمون لاحقًا من المكان حاملين حقائب وأدوات استخدموها في الهجوم.

وبحسب شرطة ويست يوركشاير، وقع الحادث قبل منتصف النهار في شارع باركريند، ولم تُسجل سرقات رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمتجر، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال رجل يشتبه بتورطه، وتواصل التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.

فوضى في لوس أنجلوس خلال فعالية وقود مجاني بمشاركة نجوم هوليوود

تحولت فعالية ترويجية لتوزيع وقود مجاني في مدينة لوس أنجلوس إلى حالة من الفوضى والازدحام، بعدما شهدت تدافعًا كبيرًا أمام محطة وقود تابعة لشركة Shell بمشاركة نجمي هوليوود كيكي بالمر ولاكيث ستانفيلد.

وكان الحدث الترويجي لفيلم “I Love Boosters” يعد أول 70 سائقًا بالحصول على وقود مجاني، لكن الإقبال الكبير منذ ساعات الصباح الأولى تسبب بازدحام وفوضى مرورية، فيما حصل بعض الحضور على بطاقات هدايا بدل البنزين، ما أثار غضب المشاركين.

وبعد فترة قصيرة من التقاط الصور وبدء التوزيع، غادر النجمان الموقع قبل اكتمال الفعالية، ما زاد من حالة الاستياء، قبل أن تتدخل الشرطة لإيقاف الحدث.

وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع أسعار الوقود في كاليفورنيا إلى مستويات تتجاوز 6 دولارات للغالون، وسط جدل سياسي متصاعد حول تكلفة المعيشة وسياسات الولاية، حيث وُجهت انتقادات إلى حاكم الولاية غافين نيوسوم.

تفاصيل صادمة عن حادث مقتل رجل داخل محرك طائرة في مطار دنفر

كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل مروعة حول حادثة وفاة رجل في مطار دنفر الدولي، بعدما قُتل إثر دخوله منطقة مدرج الطائرات واصطدامه بمحرك طائرة تابعة لشركة Frontier Airlines، في واقعة وصفت بأنها انتحار.

وبحسب التحقيقات، تسلل الرجل البالغ من العمر 41 عامًا إلى المطار ليلًا بعد تسلق السياج الأمني، قبل أن يتجه نحو طائرة من طراز Airbus A321neo كانت تتحرك على المدرج، ليتم سحبه داخل أحد المحركات أثناء الإقلاع.

وأفاد مكتب الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى إصابات شديدة ومتعددة، فيما أظهرت تسجيلات المراقبة وحالة الطاقم لحظات صدمة شديدة بعد وقوع الحادث، الذي أدى أيضًا إلى إصابة عدد من الركاب خلال عملية الإخلاء.

وأكدت السلطات أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مع مراجعة الإجراءات الأمنية في المطار لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل فلوريدا وإنقاذ جميع ركابها الـ10

تحطمت طائرة خفيفة من طراز Beechcraft King Air 300 في مياه جزر البهاما على بعد نحو 130 كيلومترًا من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما تم إنقاذ جميع الركاب وعددهم 10 أشخاص.

وذكرت هيئة التحقيق في حوادث الطيران في البهاما أن قائد الطائرة أعلن حالة طوارئ قبل انقطاع الاتصال بها، ما دفع قوات خفر السواحل الأمريكية والجهات المحلية إلى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة.

وشاركت طائرة تابعة لخفر السواحل من طراز “C-27” في عمليات البحث، قبل العثور على الناجين ونقلهم لتلقي الفحوصات الطبية.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق.

زلزال بقوة 4.6 يضرب طهران وشمال إيران ويُشعر به السكان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في منطقة تقع على الحدود بين محافظتي طهران ومازندران.

وذكرت التقارير أن الزلزال وقع على عمق يقارب 10 كيلومترات، وشعر به سكان شمال العاصمة طهران ومناطق في محافظة مازندران، دون ورود معلومات فورية عن أضرار كبيرة أو إصابات حتى الآن.

أعمال شغب تستهدف مركز إيواء للاجئين في لوسدرخت بهولندا وسط إدانات رسمية

شهدت بلدة لوسدرخت مساء الثلاثاء أعمال شغب استهدفت مركزًا لإيواء طالبي اللجوء، حيث أضرم متظاهرون النيران في محيط المبنى باستخدام الألعاب النارية والمشاعل، في محاولة لعرقلة جهود الإطفاء.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، احتشد نحو 400 متظاهر أمام مركز الطوارئ الذي كان يستقبل 15 طالب لجوء وصلوا في وقت سابق من اليوم، قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى أعمال عنف وإشعال للنيران في الشجيرات المحيطة.

وأكدت بلدية فايدميرين أن الموجودين داخل المركز، من طالبي اللجوء وموظفي وكالة الاستقبال، لم يتعرضوا لأي إصابات، فيما تدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق المحتجين واعتقال عدد منهم بعد صدور مرسوم طارئ.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي الحادث بأنه “فضيحة مطلقة”، فيما شدد وزير اللجوء على أن ما حدث لا يمت بصلة للتظاهر السلمي، بل يمثل أعمال عنف وتخريب.

وتأتي هذه الأحداث وسط احتجاجات مستمرة منذ أسابيع ضد مراكز استقبال اللاجئين، بالتزامن مع توتر مماثل في مدن أخرى مثل لاهاي وأبلدورن، حيث تتصاعد حدة الجدل السياسي والاجتماعي حول سياسات الهجرة في هولندا.