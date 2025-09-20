سلسلة زلازل تهز كامتشاتكا.. أكثر من 120 هزة خلال 24 ساعة!

شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية موجة غير مسبوقة من النشاط الزلزالي، إذ سجل الفرع الإقليمي لمركز البحوث العلمية لخدمة الجيوفيزياء الموحدة التابع لأكاديمية العلوم الروسية أكثر من 120 زلزالاً خلال أقل من 24 ساعة، منها 25 هزة محسوسة في العاصمة الإقليمية بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وفق ما أفادت القناة الرسمية للمركز على “تلغرام”.

وكانت أبرز الهزات في الساعة 6:58 صباح الخميس بتوقيت موسكو (09:58 مساء الأربعاء بتوقيت المحيط الهادئ)، حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة قرب المحيط الهادئ، على بعد 93 كيلومتراً من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعمق بؤرته 123 كيلومتراً.

ويأتي هذا النشاط الزلزالي المكثف بعد أن شهدت المنطقة في 30 يوليو الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952، بلغت قوته 8.8 درجة بمقياس ريختر. ومنذ ذلك الحين، يستمر تسجيل هزات ارتدادية يومية، معظمها ضعيفة وغير محسوسة في المناطق المأهولة، مع تراجع تدريجي في شدتها.

وتعد كامتشاتكا منطقة نشطة زلزاليًا تقع على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية قوية بشكل متكرر، ويثير القلق بين السكان المحليين والعلماء على حد سواء.