سلسلة كوارث وأحداث مأساوية تهزّ العالم.. من تحطم طائرة عسكرية إلى انهيار جليدي مدمّر!

في خضم أحداث متسارعة على الساحة الدولية، تتوالى التقارير عن كوارث طبيعية، حوادث أمنية، وأزمات سياسية تهز مناطق عدة حول العالم، من تحطم طائرة إنذار مبكر تابعة للبحرية الكورية الجنوبية وسط جهود إنقاذ مستمرة، إلى حادث إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين يثير مخاوف متجددة، مروراً بزلازل تضرب شمال غرب الجزائر وجنوب إيران دون خسائر بشرية، بالإضافة إلى انهيار جليدي ضخم يدمر قرية سويسرية ويخلف حالة من الفوضى والدمار، وفي الشرق الأوسط، تبرز أخبار تنفيذ حكم الإعدام في السعودية بحق مهرب مخدرات أردني، وإفراج الرياض عن رجل دين إيراني بعد احتجازه خلال موسم الحج، إضافة إلى حملة أمنية في تونس ضد تجارة المخدرات، وحادث مأساوي بمصر يودي بحياة قيادي في قطاع المرور، وعلى صعيد آخر، تواجه كندا حرائق غابات هائلة تجبر آلاف السكان على النزوح، فيما يكشف رجل أعمال سوري في مصر عن شبكة احتيال دولية كبرى. هذه الحوادث المتنوعة تعكس مدى تعقيد التحديات الأمنية والبيئية التي تواجهها العديد من الدول في الوقت الراهن، وتسلط الضوء على ضرورة التنسيق الدولي والإجراءات الاستباقية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

تحطم طائرة إنذار مبكر تابعة للبحرية الكورية الجنوبية في بوهانج وسط جهود إنقاذ متواصلة

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة إنذار مبكر تابعة للبحرية الكورية الجنوبية في مدينة بوهانج الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد.

وأكدت وكالة “يونهاب” للأنباء نقلاً عن سلطات الإطفاء المحلية أن الطائرة العسكرية التي كانت تقل أربعة أفراد تحطمت على جبل في منطقة سينجيونج ميون.

وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الأبيض من موقع الحادث، فيما هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المكان لمحاولة إنقاذ المصابين وتأمين الموقع، الطائرة تقوم عادة بمهام دوريات بحرية تهدف إلى رصد ومهاجمة الغواصات المعادية، ما يجعل الحادث خسارة كبيرة للقوات البحرية الكورية.

يذكر أنه وفي حادث منفصل وقبل عدة أشهر، وتحديداً في 29 ديسمبر 2024، شهد مطار موان الدولي جنوب غربي كوريا الجنوبية سقوط طائرة مدنية تابعة لشركة “جيجو إير” بعدما انحرفت عن المدرج واصطدمت بالسياج أثناء هبوطها من بانكوك. وأدت تلك الحادثة إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة العشرات، وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث.

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حادث إطلاق نار جديد من جندي كوري جنوبي نحو الشمال يشعل القلق على الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، عن حادث إطلاق نار غير مقصود من أحد جنوده باتجاه كوريا الشمالية، أثناء تفتيش سلاحه في وحدة عسكرية على خط المواجهة قرب المنطقة منزوعة السلاح.

ووقع الحادث في وحدة متمركزة بمدينة يانغجو التابعة لإقليم غيونغغي، حيث أطلق الجندي طلقة واحدة من مدفع رشاش طراز K-6 عن طريق الخطأ، دون التحقق من اتجاه الرماية أو موقع سقوط الرصاصة، وفقًا لبيان هيئة الأركان المشتركة.

وبعد الحادث، بادر الجيش الكوري الجنوبي إلى إبلاغ الجانب الشمالي عبر قنوات الاتصال العسكرية المعتادة، وأكدت السلطات أنه لم تُسجل أي تحركات غير طبيعية من القوات الكورية الشمالية.

ويُعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، إذ وقعت حادثة مشابهة في 23 أبريل الماضي، عندما أطلق جندي آخر طلقات غير مقصودة من سلاح مشابه داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية فتح تحقيق شامل في الحادث، مع مراجعة الإجراءات العسكرية المتعلقة بالتعامل مع الأسلحة النارية، في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الحساسة التي قد تؤدي إلى توترات غير محسوبة بين الجانبين.

زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب وهران الجزائرية دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، منطقة شمال غرب مدينة أرزيو بولاية وهران، الواقعة على بُعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة الجزائر، وفق ما أفاد به المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المركز أن مركز الهزة الأرضية حُدد على بعد 26 كيلومتراً شمال غرب مدينة أرزيو، دون أن تسجل السلطات المحلية أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتأتي هذه الهزة بعد يوم واحد من زلزال آخر ضرب مدينة المسيلة شرقي البلاد بقوة 3.7 درجة، ولم يُسفر بدوره عن أي أضرار.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، الخميس، جنوب شرق محافظة كرمان الإيرانية، وفق ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بُعد نحو 124 كيلومتراً جنوب شرق قرية كوه سفيد، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتم تحديد مركز الزلزال عند دائرة عرض 28.257 درجة شمالاً وخط طول 57.342 درجة شرقاً، دون ورود تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتقع إيران على خطوط صدع زلزالية نشطة، وتُسجل فيها هزات أرضية متكررة، كان بعضها مدمراً خلال السنوات الماضية.

انهيار جليدي ضخم يدفن قرية “بلاتن” السويسرية.. دمار واسع وفقدان أحد السكان

وثّقت مشاهد جديدة مروعة لحظة انهيار جليدي ضخم غطّى قرية “بلاتن” السويسرية بالكامل، مخلفًا دمارًا واسعًا وفقدان أحد السكان، في حادث وصفه الخبراء بأنه “غير مسبوق” في تاريخ المنطقة.

وبحسب السلطات المحلية، غطت الكتل الجليدية والصخور والطين نحو 90% من مساحة القرية التي يقطنها حوالي 300 شخص، في حين لا يزال مصير أحد السكان مجهولًا رغم عمليات البحث المكثفة باستخدام طائرات مسيرة مزوّدة بكاميرات حرارية.

قال رئيس بلدية بلاتن في تصريحات مؤثرة: “لقد فقدنا قريتنا، لكن إرادتنا ما زالت قوية. سنعيد الإعمار مهما بلغت الصعوبات.”

وكانت إنذارات مبكرة قد أُطلقت قبل أيام من وقوع الكارثة، ما سمح بإخلاء غالبية السكان والماشية، إلا أن الانهيار تجاوز كل التقديرات. فقد تدفقت نحو 3 ملايين متر مكعب من الصخور والطين من نهر “بيرش” الجليدي إلى وادي القرية، في مشهد تسبب بدمار كامل للبنية التحتية.

الحادث يأتي في ظل تحذيرات علمية متكررة من تزايد خطر الانهيارات الجليدية بسبب التغير المناخي، حيث خسرت الأنهار الجليدية في سويسرا 10% من حجمها خلال العامين الماضيين فقط، وفق بيانات رسمية.

وحذر الخبراء من تفاقم الأوضاع مع انسداد مجرى النهر المحلي وارتفاع منسوب المياه، مما يهدد بمزيد من الفيضانات والانهيارات.

بالتزامن مع الكارثة في بلاتن، تواصل السلطات التحقيق في حادث مأساوي آخر في منطقة قريبة، حيث لقي خمسة متزلجين حتفهم إثر انهيار جليدي على نهر جليدي مجاور، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمعات الجبلية في ظل تسارع ظواهر المناخ القاسية.

الكارثة التي ضربت بلاتن تحوّلت إلى رمز جديد لمخاطر التغير المناخي في جبال الألب، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط تضامن محلي ودولي واسع مع سكان القرية المنكوبة.

السعودية تفرج عن رجل دين إيراني بعد احتجازه بسبب منشوراته خلال موسم الحج

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان، الذي تم احتجازه في وقت سابق هذا الأسبوع عقب انتقادات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لما أفادت به وكالة “إسنا” الإيرانية اليوم الخميس.

وأكد مركز معلومات الحج التابع لبعثة المرشد الأعلى الإيراني نبأ الإفراج، من خلال إعادة نشر رسالة كتبها قاسميان على صفحته الشخصية، قال فيها: “تحياتي لجميع الأعزاء، بفضل دعواتكم ومتابعتكم الحثيثة ومتابعة القنصلية الإيرانية في السعودية، أطلق سراحي من السجن وأعود إلى وطني الحبيب عبر دبي”.

وذكر مسؤولو بعثة الحج الإيرانية أن التصريحات التي أدلى بها قاسميان تمثل رأيًا شخصيًا، مؤكدين أن الإفراج عنه جاء نتيجة مساعٍ دبلوماسية قادتها لجنة حماية حقوق الحجاج بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

من جانبه، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني اعتقال قاسميان بأنه “غير مبرر وغير قانوني”، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران تدين أي محاولة للمساس بوحدة المسلمين، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز علاقاتها الأخوية مع جيرانها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أشاد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي بجهود المملكة في خدمة الحجاج، مؤكدًا حرص الحجاج الإيرانيين على الالتزام بالأنظمة والتعليمات خلال موسم الحج. وجاءت تصريحاته بعد توقيف قاسميان إثر ظهوره في مقطع فيديو اعتبر مسيئًا للسلطات السعودية أثناء موسم الحج الحالي.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مهرب مخدرات أردني

نفّذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام تعزيرًا بحق المواطن الأردني تحسين عبدالرحمن محمد بنات، بعد إدانته بتهريب كميات من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى داخل المملكة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وأوضح بيان الوزارة أن الجهات الأمنية تمكّنت من ضبط المحكوم عليه بعد متابعة دقيقة، وأُجريت بحقه التحقيقات اللازمة قبل إحالته إلى القضاء، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام تعزيرًا من المحكمة المختصة، وأُيّد لاحقًا من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذه.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بشتى أنواعها، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يُقدِم على تهريب أو ترويج هذه المواد التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته.

تونس.. السجن لأم وابنها تورطا في تجارة المخدرات

قضت محكمة تونسية بالسجن على أم وابنها بعد إدانتهما بتهم تتعلق بترويج المخدرات في عدة مناطق من العاصمة، في حادثة نادرة أثارت جدلاً واسعًا داخل المجتمع التونسي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكمًا بسجن الأم ست سنوات، فيما حُكم على الابن بالسجن عشر سنوات، بعد أن ثبت تورطهما في توزيع وترويج الأقراص المخدرة ومادة الكوكايين في جهات الكرم وقمرت وحلق الوادي.

وجاءت الأحكام استنادًا إلى ملف القضية الذي تضمن ضبط 3800 قرص مخدر، إضافة إلى 200 غرام من الكوكايين و8 صفائح زطلة (حشيش)، فضلاً عن مبلغ مالي يزيد عن 30 ألف دينار تونسي (نحو 10 آلاف دولار)، اعتُبر من عائدات النشاط الإجرامي.

وتعد القضية واحدة من السوابق القضائية النادرة التي يُدان فيها أفراد من نفس العائلة– أم وابنها– بتورط مباشر في تجارة المخدرات، ما سلط الضوء على اتساع رقعة هذه الظاهرة وبلوغها مستويات اجتماعية غير مألوفة في تونس.

وتواصل السلطات التونسية تنفيذ حملات أمنية مكثفة لمكافحة التهريب وترويج المخدرات، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيراتها على النسيج الاجتماعي والشباب في البلاد.

حادث مأساوي على طريق إسكندرية الصحراوي يودي بحياة اللواء حازم مشعل خلال تأدية عمله

لقي اللواء حازم مشعل، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور في مصر، مصرعه صباح الخميس إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي أثناء مشاركته في حملة أمنية لتنظيم الحركة المرورية أعلى طريق إسكندرية الصحراوي.

ووفق ما نقل موقع القاهرة 24، وقع الحادث عندما اصطدم ميكروباص مسرع باللواء مشعل أثناء وجوده في موقع الحملة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة فارق على إثرها الحياة في وقت لاحق.

ويُعد الراحل من القيادات البارزة في قطاع المرور، حيث لعب دورًا محورياً في العديد من الحملات والمبادرات المتعلقة بتنظيم الطرق وسلامة السير، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتسبب، في وقت أثارت فيه الواقعة حزناً واسعاً بين زملاء الفقيد وأبناء المؤسسة الأمنية.

الأردن يسقط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات على حدوده الجنوبية: محاولة تهريب جوية تُحبط بنجاح

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، فجر الخميس، محاولة تهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة عبر طائرة مسيّرة، في حادثة تُعد من أساليب التهريب المتطورة التي تواجهها الأجهزة الأمنية على الحدود.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان نقلته صحيفة الغد، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيّرة قادمة من الواجهة الغربية، وتعاملت معها وفق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وعُثر على كميات من المواد المخدرة كانت محمّلة بالطائرة، وقد تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مصدر عسكري مسؤول إصرار القوات المسلحة الأردنية على استخدام جميع الوسائل والإمكانات لمنع تسرب المخدرات إلى داخل البلاد، مشددًا على أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يبقى أولوية قصوى في ظل تنامي أساليب التهريب وتهديدها للأمن المجتمعي.

حرائق غابات هائلة في كندا تُجبر 17 ألف شخص على النزوح والجيش يدخل خط المواجهة

أعلنت سلطات مقاطعة مانيتوبا الكندية حالة الطوارئ عقب اندلاع سلسلة من حرائق الغابات العنيفة، أجبرت نحو 17 ألف شخص على الفرار من منازلهم في أكبر عملية إجلاء تشهدها المنطقة منذ عقود، فيما تقرر نشر الجيش للمساعدة في جهود الإجلاء والإنقاذ.

وقال واب كينو، رئيس وزراء مانيتوبا، إن “الحجم الهائل للإجلاء فرض علينا التحرك بسرعة، وقد وافق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على إرسال قوات الجيش للمساعدة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لتسريع عمليات نقل السكان وضمان سلامتهم.

وكانت مدينة فلين فلون، التي يقطنها حوالي خمسة آلاف شخص، من بين المناطق الأكثر تضررًا، حيث صدرت أوامر بإخلائها بالكامل قبل منتصف الليل، في حين بدأت السلطات بإجلاء المرضى والحالات الصحية الحرجة إلى مناطق آمنة.

واندلع الحريق بداية الأسبوع في شمال المقاطعة، قادمًا من ساسكاتشوان المجاورة، قبل أن يتسع نطاقه بشكل كبير. كما شملت أوامر الإجلاء سكان بلدة كريتون المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1200 شخص.

وأكد رئيس بلدية فلين فلون، جورج فونتين، أن الأوضاع حرجة قائلاً: “الجميع مطالب بالمغادرة قبل منتصف الليل… وأنا من بينهم”.

ويُذكر أن حالة الطوارئ تُتيح للسلطات الكندية تنفيذ عمليات الإجلاء وتوفير المأوى والدعم بسرعة أكبر، في وقت لا تزال فيه حرائق الغابات تمثل تهديدًا متصاعدًا في عدد من المقاطعات الكندية خلال موسم الصيف الحالي.

https://twitter.com/i/status/1927779825265066260

https://twitter.com/i/status/1927909197020008480

مصر.. رجل أعمال سوري يكشف تشكيل عصابي متعدد الجنسيات وراء عمليات نصب واحتيال كبرى

تقدّم المحاميان المصريان يسري ومحمد عبدالرازق، وكيلا عن المستثمر السوري علي أحمد حسن المقيم في مصر، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري يتهم فيه مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة بتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود، نفّذ عمليات نصب واحتيال منظمة استولى خلالها على مبالغ مالية تزيد على 670 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى عدد من العقارات.

وجاء في البلاغ أن المتهمين استدرجوا ضحاياهم عبر استعراض سيارات فارهة وعقارات مستخدمة لإيهامهم بأنهم رجال أعمال، وأنشأوا كيانًا تجاريًا وهميًا باسم “Egyptian Syrian Cars” في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، واستخدموه لتقديم عروض استثمارية مزيفة مدعومة بمواد ترويجية مضللة.

كما تضمن البلاغ تورط المتهمين في تزوير واستغلال أسماء شخصيات معروفة، بينها رجل الأعمال السوري معاذ الطير، مالك سلسلة مطاعم “أبو العز السوري”، لإيهام الضحايا بوجود تعاملات قانونية وتسهيلات في بيع عقارات في سوريا وتسليم ثمنها داخل مصر.

واستند البلاغ إلى المادة 336 من قانون العقوبات المصري، مع الإشارة لاحتمالية وقوع جريمة غسل أموال وتشكيل عصابي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).

كلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بفتح تحقيق عاجل في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما طالب المحاميان بسرعة ضبط وإحضار المتهمين والتحقيق معهم، مقدمين كافة المستندات الداعمة للبلاغ، منها جوازات السفر وإيصالات استلام الأموال وشهادات الشهود.

مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت حرج علي الطاهر في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان اليوم الخميس.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر من حزب الله اللبناني في منطقة سلسلة جبال بوفورت جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن العنصر كان يعيد تأهيل موقع سبق استهدافه عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، يستخدمه الحزب لإدارة منظومة نيرانه ودفاعاته، وهو ما يشكل انتهاكًا للتفاهم بين إسرائيل ولبنان.

وجاء في بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ومنع “حزب الله” من إعادة بناء قدراته.

ووفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قُتل أكثر من 180 عنصراً من “حزب الله” في غارات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر 2024.

الجزائر.. استنفار أمني وشعبي للعثور على الطفلة “مروى بوغاشيش” المختفية في قسنطينة

تتواصل في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر، عمليات البحث المكثفة عن الطفلة مروى بوغاشيش، البالغة من العمر 12 عامًا، والتي اختفت في ظروف غامضة منذ الخميس 22 مايو الجاري، بعد خروجها من مدرستها المتوسطة بحي الزيادية عقب انتهاء امتحانها الصباحي.

وبحسب ما وثقته كاميرات المراقبة، فقد شوهدت الطفلة آخر مرة وهي تغادر المدرسة برفقة صديقتين حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحًا، قبل أن ينقطع أثرها بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي والسلطات.

وقد أعلنت عائلة الطفلة عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (نحو 755 دولارًا) لمن يقدم معلومات تقود إلى العثور عليها، في حين سارع عدد من المحسنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في الحملة، عارضين مبالغ إضافية تتراوح بين 1000 و3000 دولار، إلى جانب هدايا رمزية، في محاولة لتشجيع التعاون الشعبي.

اسم الطفلة مروى بوغاشيش تصدر قوائم الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وسط تعاطف واسع ومطالبات بتكثيف الجهود الأمنية. وانتشر مقطع فيديو مؤثر لوالدها – وهو أستاذ لغة إنجليزية – يناشد المواطنين لمساعدته في العثور على ابنته، مؤكدًا أنها متفوقة دراسيًا، ولا تعاني من أي مشاكل نفسية أو أسرية.

وفي إطار التحرك الأمني، شنت مصالح الأمن عمليات تمشيط واسعة في حي الزيادية، شملت تفتيش عدد من المنازل المشبوهة وتطويقًا كاملاً للمنطقة، إلا أن الجهود لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم ملموس.

في المقابل، دعا نشطاء على وسائل التواصل إلى مراعاة الحالة النفسية للمراهقين، وتجنب الضغوط الدراسية المفرطة، مشيرين إلى تغير طبيعة الأجيال وطرق استجابتهم للضغوط.

ولا تزال والدة الطفلة تعيش في حالة نفسية متدهورة، بحسب ما أفادت به العائلة، التي ناشدت مجددًا كل من يمتلك أي معلومة بالتوجه إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني.