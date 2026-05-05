سلسلة مآسي حول العالم تخطف عشرات الأرواح

شهد العالم خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الحوادث المأساوية في مختلف بقاع الأرض، أودت بحياة عشرات الأشخاص وأصابت آخرين، من موجات الحر والجرعات المخدرة في كراتشي إلى انفجارات المناجم والألعاب النارية في كولومبيا والصين، وحوادث الطائرات واليخوت في الولايات المتحدة وأستراليا، مروراً بحوادث المرور والدهس في أوروبا.

مصرع 10 أشخاص في كراتشي وسط موجة حر وشبهات بجرعات مخدرة زائدة

عثرت السلطات في مدينة كراتشي الباكستانية على جثث 10 أشخاص في حوادث متفرقة بمناطق مختلفة، وسط مؤشرات أولية على أن أسباب الوفاة قد ترتبط بموجة الحر الشديدة وتناول جرعات مخدرة زائدة.

وأفادت الجهات المختصة بأن أربعة من الضحايا كانوا في حالة صحية حرجة قبل وفاتهم أثناء تلقي العلاج، بينما عُثر على الستة الآخرين متوفين في مواقع متعددة شملت منازل ومسجداً وأماكن عامة.

وقالت فرق الإنقاذ إن بعض الجثث نُقلت من أحياء مختلفة في المدينة، في حين لم تُصدر السلطات تقريراً نهائياً يحدد أسباب الوفاة بشكل رسمي حتى الآن.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الاشتباه في تعاطي مواد مخدرة بجرعات مفرطة، قد يكونا عاملين أساسيين في هذه الحوادث، في وقت تشهد فيه كراتشي موجة حر تزيد من المخاطر الصحية على الفئات الأكثر هشاشة.

مقتل 9 عمال وإصابة 6 بانفجار داخل منجم فحم في كولومبيا

أعلن حاكم إقليم كونديناماركا في كولومبيا خورخي إميليو ري مقتل تسعة عمال مناجم وإصابة ستة آخرين، جراء انفجار وقع داخل منجم فحم في المنطقة.

وأوضح الحاكم في منشور عبر منصة إكس أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على جثث العمال التسعة الذين كانوا عالقين داخل منجم “لا ترينيداد” في بلدة سوتاتاوثا، عقب الانفجار الذي هز الموقع.

وأضاف أن ستة عمال كانوا داخل المنجم وقت الحادث جرى إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكن ثلاثة عمال آخرين من الخروج بأنفسهم فور وقوع الانفجار.

وأشار إلى أن إجمالي عدد العمال داخل المنجم وقت الحادث بلغ 15 عاملًا، كانوا يعملون على عمق يصل إلى 600 متر تحت سطح الأرض.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الكولومبية لقطاع التعدين بأن المنجم خضع لعملية تفتيش في التاسع من أبريل، حيث أوصى المفتشون الشركة المشغلة باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز معايير السلامة.

مصرع 5 لاعبين في تحطم طائرة خفيفة بولاية تكساس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم طائرة خفيفة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، كانت تقل مجموعة من لاعبي فريق رياضي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.

ووقع الحادث في منطقة ويمبرلي على بعد نحو 64 كيلومتراً من مدينة أوستن، أثناء رحلة جوية انطلقت من أماريلو باتجاه نيو براونفيلز.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الطائرة من طراز سيسنا 421 تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث لقي الطيار وأربعة ركاب مصرعهم في موقع الحادث.

وأوضحت التقارير أن الضحايا كانوا أعضاء في نادي أماريلو للبيكلبول، وكانوا متجهين للمشاركة في بطولة رياضية، وقد أعلن النادي أسماءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبراً عن حزنه الشديد لفقدانهم.

وأشار متحدث باسم النادي إلى أن طائرة أخرى كانت تقل فريقاً آخر من المدينة نفسها إلى البطولة في الوقت ذاته، وقد وصلت بسلام.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن المنطقة كانت تشهد أجواء غائمة، مع اقتراب عواصف رعدية بعد وقوع الحادث بساعات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب التحطم.

الولايات المتحدة: سحب عاجل لنحو 8.2 مليون عبوة طعام ومشروبات بسبب خطر انفجار الأغطية وإصابات خطيرة

أعلنت شركة “ثيرموس” الأمريكية سحب نحو 8.2 مليون عبوة طعام ومشروبات من الأسواق بعد تسجيل إصابات ناجمة عن انفجار أغطية العبوات عند فتحها، ما تسبب في جروح خطيرة وصلت إلى فقدان دائم للبصر في بعض الحالات.

وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن الخلل يعود إلى عدم وجود صمام لتخفيف الضغط داخل السدادة، ما يؤدي إلى تراكم الغازات داخل العبوة، خاصة عند تخزين مواد قابلة للتلف لفترات طويلة.

وشمل السحب طرازات مثل “ستانلس كينغ” و“سبورتسمان”، والتي بيعت في متاجر كبرى مثل وول مارت وتارغت وأمازون بين عامي 2008 و2024.

وبحسب البيانات، تم تسجيل 27 بلاغاً عن إصابات، بينها 3 حالات فقدان دائم للبصر نتيجة إصابات مباشرة في العين، ما دفع السلطات إلى التحذير من استخدام هذه المنتجات والتأكيد على إعادتها أو التخلص من أجزائها المتضررة.

مقتل شخصين في ضربة أمريكية استهدفت مهربي مخدرات في البحر الكاريبي

أعلنت القيادة الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قارباً يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت القيادة في بيان إن العملية نُفذت ضمن إطار عملية «الرمح الجنوبي» التي تستهدف شبكات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن القارب كان يسلك طرقاً معروفة لعمليات التهريب في البحر.

وأضاف البيان أن معلومات استخباراتية أكدت تورط القارب في أنشطة الاتجار بالمخدرات، وأن القتيلين يُشتبه بانتمائهما إلى شبكات تهريب تُصنفها الولايات المتحدة ضمن الجماعات الإجرامية المرتبطة بالمخدرات.

وأكدت القيادة أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وتقول الولايات المتحدة إنها تعتمد على وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، حيث نفذت في السابق عمليات مشابهة ضد قوارب يُشتبه في استخدامها لنقل المواد المخدرة قرب سواحل فنزويلا.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي إطلاق عملية «الرمح الجنوبي» التي تستهدف كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس بمدينة لايبزيغ الألمانية

أفادت وسائل إعلام بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون في حادث دهس وقع في مدينة لايبزيغ في ألمانيا، بعد أن اقتحمت سيارة حشداً من الناس في أحد الطرق الرئيسية للمشاة في وسط المدينة.

وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من المصابين، دون أن تتمكن في البداية من تحديد الحصيلة النهائية بدقة، مشيرة إلى أن الوضع ما زال غير واضح.

وبحسب تقارير محلية، فقد دخلت السيارة إلى منطقة مخصصة للمشاة في المدينة القديمة التي تضم متاجر ومباني تاريخية، وهي منطقة كانت تشهد تقييداً متزايداً لدخول السيارات خلال السنوات الماضية.

وأكدت السلطات أنها لم تحدد بعد ما إذا كان الحادث متعمداً أو نتيجة سبب آخر، بينما وصفت الشرطة الوضع بأنه مربك، مع استمرار التحقيقات لمعرفة ملابساته.

ويأتي هذا الحادث في سياق حوادث مشابهة شهدتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، من بينها عمليات دهس استهدفت تجمعات مدنية في مناسبات مختلفة.

مصرع 21 شخصاً وإصابة 61 في انفجار مصنع للألعاب النارية في الصين

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن انفجاراً ضخماً وقع داخل مصنع للألعاب النارية في مدينة ليويانغ بمقاطعة هونان وسط البلاد، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة 61 آخرين.

وذكرت قناة التلفزيون الرسمية أن الانفجار وقع مساء الاثنين داخل شركة متخصصة في تصنيع وعرض الألعاب النارية، وتبعه عدد من الانفجارات المتتالية التي أدت إلى اندلاع حريق واسع وسحابة دخان كثيفة غطت المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة من موقع الحادث دماراً كبيراً في المباني، مع استمرار تصاعد الدخان من بعض المنشآت المتضررة بشدة، فيما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق والبحث عن ناجين.

وأرسلت السلطات المركزية أكثر من 480 من رجال الإنقاذ إلى الموقع، إضافة إلى فرق متخصصة للإشراف على عمليات البحث والإسعاف، كما تم فرض طوق أمني واسع وإجلاء السكان القريبين من موقع الانفجار.

وأفادت التقارير بأن الشرطة أوقفت عدداً من مسؤولي الشركة المالكة للمصنع، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل أقصى الجهود لإنقاذ المصابين ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وتُعد حوادث المصانع، وخاصة مصانع الألعاب النارية، من الحوادث المتكررة في الصين نتيجة مشكلات تتعلق بإجراءات السلامة، إذ شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عدة انفجارات مماثلة أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

مقتل 3 أشخاص في أستراليا خلال محاولة إنقاذ يخت في عرض البحر

أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء عملية إنقاذ بحري حاول خلالها متطوعون تقديم المساعدة ليخت كان في حالة استغاثة قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت الشرطة أن بلاغاً ورد مساء الاثنين يفيد بأن يختاً يواجه صعوبة بالقرب من حاجز أمواج في بلدة بالينا شمال الولاية، ما دفع فرق الإنقاذ البحري إلى التحرك بشكل عاجل.

وأوضحت أن قارباً تابعاً لخدمة الإنقاذ البحري التطوعية كان على متنه ستة من أفراد الطاقم انقلب أثناء عبوره ممر بالينا البحري، في ظل ظروف بحرية صعبة.

وأكدت السلطات العثور على ثلاث جثث، فيما نجا أربعة من أفراد طاقم الإنقاذ ووصلوا إلى الشاطئ، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من الضحايا، يبلغان من العمر 78 و62 عاماً، كانا من أفراد فريق الإنقاذ، بينما عُثر على جثة ثالثة لرجل يُعتقد أنه في الخمسينيات من عمره قرب موقع الحادث.

وأضافت أن عمليات البحث تم تعليقها لاحقاً، بعد ترجيحات بأن اليخت ربما كان خالياً من ركاب آخرين عند وقوع الحادث.