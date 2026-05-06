سلسلة مآسٍ تهزّ عدّة دولٍ حول العالم

تشهد عدة مناطق حول العالم سلسلة حوادث مأساوية ومتزامنة، من حرائق مميتة في مراكز تجارية إلى حوادث إطلاق نار ووقائع غامضة لشخصيات قضائية، وصولاً إلى عمليات عسكرية وحوادث طيران.

وفاة 8 وإصابة 36 في حريق مركز تجاري غرب طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقاً اندلع في مركز تجاري غربي العاصمة الإيرانية طهران أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين. وأفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية أن واجهة المبنى كانت من مواد قابلة للاشتعال، ما ساهم في انتشار النيران بسرعة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تصاعد دخان كثيف من موقع الحريق، بينما تمكنت وكالة “رويترز” من التحقق من موقع الحادث عبر مطابقة الصور مع معالم المنطقة.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً سياسياً وأمنياً متزايداً، وسط تقارير عن اشتباكات غير مباشرة بين أطراف إقليمية.

العثور على قاضي محاكمة استئناف قضية السيدة الأولى السابقة ميتاً قرب محكمة في سيئول

أعلنت الشرطة في سيئول العثور على جثة القاضي شين جونغ-أو، الذي ترأس محاكمة الاستئناف الخاصة بالسيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون-هي، زوجة الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك قرب مجمع محكمة سيئول للاستئناف جنوب العاصمة.

ووفقاً للتقارير، تم العثور على الجثة في حوض زهور بالقرب من المحكمة بعد نحو ساعة من تلقي بلاغ بالحادث، فيما يُعتقد أنه عُثر على رسالة يُشتبه بأنها رسالة انتحار في الموقع. وتحقق الشرطة حالياً في ملابسات الوفاة، بما في ذلك احتمال الانتحار عبر السقوط من مكان مرتفع.

وكان القاضي الراحل قد ترأس الاستئناف في قضية كيم كيون-هي، التي أدينت سابقاً في قضايا تتعلق بالتلاعب بأسعار الأسهم وتلقي هدايا فاخرة، حيث رفعت محكمة الاستئناف لاحقاً العقوبة بحقها إلى أربع سنوات سجناً بدلاً من 20 شهراً.

وتواصل السلطات في كوريا الجنوبية التحقيق في الحادثة وسط اهتمام واسع نظراً لحساسية القضية القضائية المرتبطة بها.

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في إطلاق نار قرب مركز تجاري شمال دالاس

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار وقع قرب مركز تجاري شمال مدينة دالاس بولاية تكساس.

وأوضحت الشرطة أن رجلاً أطلق النار على خمسة أشخاص داخل مركز تسوق في منطقة كارولتون، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقال رئيس شرطة كارولتون روبرتو أريدوندو إن إطلاق النار لم يكن عشوائياً، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا يعرفون المهاجم، في حين ترجح التحقيقات الأولية ارتباط الحادث بخلافات عمل.

وأضاف أن دوافع الحادث لا تزال قيد التحقيق، مع استمرار جمع الأدلة لتحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 69 عاماً، بعد مطاردة قصيرة سيراً على الأقدام، حيث جرى توقيفه داخل متجر بقالة على بعد نحو 6 كيلومترات من موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عناصر من الشرطة وهم ينتشرون بكثافة أمام مجمع تسوق يُعرف باسم “كيه تاون بلازا” في منطقة “كوريا تاون”، وسط استنفار أمني واسع.

وشارك في الاستجابة للحادث عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أمنية أخرى، دعماً لجهود الشرطة المحلية في تأمين الموقع وبدء التحقيقات.

وتقع مدينة كارولتون على بعد نحو 32 كيلومتراً شمال دالاس، ويبلغ عدد سكانها قرابة 130 ألف نسمة، من بينهم جالية كورية ملحوظة.

وشهدت المنطقة خلال العقدين الماضيين تطوراً ملحوظاً، حيث تحولت إلى مركز حيوي للجالية الكورية في منطقة دالاس الكبرى، وتضم مراكز تسوق ومتاجر كبرى ومطاعم متنوعة، إلى جانب عدد من الكنائس.

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 في استهداف قارب يُشتبه بتهريبه المخدرات شرق المحيط الهادئ

أفادت القيادة الجنوبية التابعة لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بأن القوات الأمريكية نفذت ضربة استهدفت زورقاً يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في منطقة شرق المحيط الهادئ المحيط الهادئ الشرقي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاء في بيان القيادة أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تسلك طرقاً معروفة لعمليات تهريب المخدرات، مشيرة إلى أن العملية نُفذت ضمن إطار قوة مهام مشتركة تُعرف باسم “الرمح الجنوبي”.

وبحسب التقارير، فإن العمليات الأمريكية ضد قوارب يُشتبه بتورطها في تهريب المخدرات بدأت منذ أوائل سبتمبر، وشملت مناطق في البحر الكاريبي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وأسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل نحو 150 شخصاً وتدمير عشرات القوارب.

وتواجه هذه العمليات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأساس القانوني لاستخدام القوة وغياب الشفافية حول الأدلة التي تربط القوارب بأنشطة التهريب.

الجيش الأمريكي يعيد فتح مدرسة تدريب في بنما بعد إغلاق دام 25 عاماً

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي أعاد فتح مدرسة تدريب في الغابة داخل بنما، بعد توقف استمر نحو 25 عاماً، بهدف تأهيل القوات للعمليات في أمريكا اللاتينية.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ”، فقد بدأت بالفعل مجموعتان من الجنود الأمريكيين التدريب في المنشأة، بينما تخضع مجموعة ثالثة حالياً لبرامج تدريب ميداني تشمل التوجيه في الغابات، الإخلاء الطبي، والتدريب على مهارات البقاء مثل استخدام المنجل.

ويأتي هذا التطور في سياق توسيع الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بعد توجيهات سابقة بزيادة الانتشار في أمريكا اللاتينية، بحسب تقارير إعلامية.

مقتل شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة في منطقة أومسك الروسية

أعلنت النيابة العامة للنقل في غرب سيبيريا في روسيا مقتل شخصين، جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز أيروبراكت-22 بالقرب من قرية كوشكاريوفو في منطقة أومسك.

ووقعت الحادثة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، أثناء تنفيذ الطائرة مهام مراقبة لحرائق الغابات ضمن أعمال الرصد الجوي في المنطقة.

وأفادت المعطيات الأولية الصادرة عن النيابة أن الطائرة كانت تابعة لشركة أفيابازا المحدودة، وكانت تستخدم في رحلات طيران مدني مخصصة للمهام البيئية وأعمال المراقبة الجوية.

وتوجهت فرق الطوارئ على الفور إلى موقع التحطم، حيث باشرت عمليات البحث والإنقاذ، فيما أكدت السلطات وفاة الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة.

وباشرت النيابة العامة للنقل في غرب سيبيريا تحقيقًا موسعًا بهدف التحقق من مدى الالتزام بقواعد وتشريعات سلامة الطيران، بينما لا تزال أسباب الحادثة قيد التحديد من قبل اللجان المختصة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استعدادات مكثفة تشهدها مناطق سيبيريا لموسم حرائق الغابات، حيث تعتمد السلطات بشكل واسع على الطائرات الخفيفة في عمليات المراقبة الجوية ورصد الحرائق في المناطق الحرجية.

وتُعرف طائرة أيروبراكت-22 بأنها طائرة خفيفة جدًا ذات مقعدين، صممتها شركة أيروبراكت تحت إشراف يوري ياكوفليف، وتحمل اسم الثعلب الطائر، وتستخدم في الرحلات الخاصة والتدريب وأعمال المراقبة الجوية في الظروف النهارية والطقس المستقر.