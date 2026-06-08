سلسلة مآسٍ عالمية.. غرق مهاجرين وحوادث دامية بعدّة دول

تشهد الساحة الدولية سلسلة من الحوادث المأساوية المتزامنة، من غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط وما يرافقه من اتهامات بالتقصير في عمليات الإنقاذ، إلى حوادث دامية في الولايات المتحدة والعراق والصين واليمن وأوروبا خلّفت عشرات الضحايا، وبين كوارث طرق وطيران وحرائق وجرائم عنف متفرقة، تتجدد المخاوف من تصاعد المخاطر الإنسانية وضعف الاستجابة في بعض المناطق.

11 مهاجرًا يلقون حتفهم في غرق قارب بالبحر المتوسط واتهامات لإيطاليا ومالطا بالتقاعس عن الإنقاذ

لقي 11 مهاجرًا على الأقل مصرعهم إثر غرق قارب في مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل مالطا، في حادث أعادت منظمات إنسانية من خلاله تسليط الضوء على مخاطر طرق الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.

وأفادت منظمة “سي ووتش” الألمانية، في بيان عبر منصة “إكس”، بأن طائرة الرصد التابعة لها “سيبريد” تمكنت من رصد جثث الضحايا في موقع الحادث، بينما نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ 48 شخصًا كانوا على متن قارب صيد تعرض للغرق.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية والمالطية أرسلت فرق إنقاذ إلى المنطقة، غير أن وصولها جاء متأخرًا، وفق ما أكدته في بيانها، الأمر الذي اعتبرته سببًا مباشرًا في ارتفاع عدد الضحايا.

وحمّلت “سي ووتش” كلًا من روما وفاليتا مسؤولية ما حدث، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية كانت على دراية مسبقة بالوضع، وأن الوفيات كان يمكن تفاديها في حال تم التدخل بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب وقت الحادث، كما لم تصدر حصيلة رسمية نهائية بشأن أعداد المفقودين.

وأوضحت المنظمة أن فرق الإنقاذ المالطية تولت لاحقًا نقل الناجين من قارب الصيد إلى إحدى سفنها، في وقت تستمر فيه عمليات المتابعة والبحث في المنطقة.

مأساة في أركنساس: قذف رضيع من سيارة أثناء مطاردة شرطة بسرعة 160 كم/ساعة وانقلاب مركبة تقل 4 أطفال

شهدت ولاية أركنساس الأمريكية حادثة وُصفت بالمروعة، بعدما انتهت مطاردة شرطة بسرعة وصلت إلى 160 كيلومترًا في الساعة بانقلاب سيارة كانت تقل أربعة أطفال صغار، ما أدى إلى قذف رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خارج المركبة.

وبثّت شرطة الولاية لقطات مصوّرة توثق لحظات المطاردة والانقلاب، والتي انتهت بخروج الرضيع على العشب، قبل أن يتدخل الضباط لإنقاذه على الفور، إلى جانب إخراج بقية الأطفال من السيارة المقلوبة، حيث تبين أنهم أصيبوا بجروح طفيفة ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة أنها لم تكن على علم بوجود أطفال داخل السيارة عند بدء مطاردة السائق الهارب على طريق مقاطعة أواتشيتا 47، مشيرة إلى أن المطاردة استمرت حتى فقد السائق السيطرة على المركبة، فانحرف عن الطريق واصطدم بعمود إنارة قبل أن ينقلب.

وانتهت الحادثة باعتقال السائق تايريس فليتشر البالغ من العمر 28 عامًا، بعد العثور داخل السيارة على سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة، ليواجه سلسلة من التهم الجنائية الثقيلة، من بينها الفرار من الشرطة وتعريض سلامة قاصرين للخطر بشكل متعمد.

A car carrying four young children, including a 4-month-old baby, rolled over during a police pursuit in Camden, Arkansas, after officers attempted a traffic stop. Authorities said the infant was ejected from the vehicle during the crash. pic.twitter.com/zQsDWHE8N3 — Breaking911 (@Breaking911) June 7, 2026

هجوم طعن في محطة بنسلفانيا بنيويورك يثير الذعر ويصيب 5 أشخاص قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أفادت مصادر لصحيفة نيويورك بوست أنه تم اعتقال رجل مشرد يُشتبه بأنه يعاني من اضطرابات عقلية، بعد تنفيذه هجوم طعن داخل محطة قطارات بنسلفانيا في مدينة نيويورك مساء الأحد، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح نتيجة طعنات سكين.

وذكرت المصادر أن المشتبه به، هكتور ديليون البالغ من العمر 51 عامًا، نفذ الهجوم غير المبرر عند نحو الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي داخل منطقة صعود الركاب التابعة لهيئة نقل نيوجيرسي (New Jersey Transit)، ما تسبب بحالة من الذعر داخل المحطة واندفاع الحشود للهرب وسط صرخات الضحايا.

وأضافت التقارير أن الضحايا جميعهم من الرجال، وتتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، ويُعتقد أنهم كانوا من المارة الذين تعرضوا للهجوم بشكل عشوائي بعد أن أشهر المهاجم سكينًا داخل المحطة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه به سبق اعتقاله في ولاية نيوجيرسي خلال شهر مايو، على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء وحيازة المخدرات، في حين يُعتقد أنه بلا مأوى ويعيش في ظروف تشرد.

وشهدت المحطة حالة من الفوضى والارتباك، حيث أفاد ركاب لصحيفة نيويورك بوست بأن أرضية منطقة الصعود امتلأت ببقع دماء، وسط مشاهد صادمة وصراخ ركاب القطار أثناء محاولتهم مغادرة المكان.

ويأتي هذا الهجوم قبل أقل من 24 ساعة من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة ماديسون سكوير غاردن، لحضور المباراة الثالثة لفريق نيويورك نيكس في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أمام فريق سان أنطونيو سبيرز.

مقتل طيارين إثر تحطم طائرة خاصة بعد محاولة إقلاع فاشلة في الدومينيكان

تحطمت طائرة خاصة على مدرج مطار لا رومانا الدولي شرقي جمهورية الدومينيكان، الأحد، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده، وفق ما أعلنته هيئة الطيران المدني في البلاد.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ارتطام عجلات الطائرة بالمدرج أثناء محاولة الإقلاع، قبل أن ترتد الطائرة وتتحول إلى كرة من النار، مع تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.

وأفادت هيئة الطيران المدني بأن الطائرة من طراز “غلف ستريم G200”، مؤكدة عدم وجود ركاب على متنها، واقتصار الحادث على طاقم القيادة.

وأضافت الهيئة أن الطائرة أعلنت حالة طوارئ عندما كانت على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً جنوب غربي لا رومانا، قبل أن تحاول العودة إلى المطار وتتحطم أثناء الهبوط.

وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار لا رومانا متجهة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، قبل وقوع الطارئ الذي أجبر الطاقم على العودة.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا رسميًا للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسط ترقب لنتائج الفحص الفني للطائرة وسجل الرحلة.

مصرع وإصابة 40 شخصًا في حادث تصادم مروع بين حافلة وشاحنة جنوب العراق

لقي 21 شخصًا مصرعهم وأُصيب 19 آخرون بينهم إيرانيان بجروح، إثر اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار جنوب العراق، وفق ما أفادت به مصادر طبية وأمنية.

وأوضحت مصادر في دائرة الطب العدلي أن حصيلة القتلى بلغت 21 شخصًا جميعهم من الجنسية العراقية، فيما أكدت مصادر في مستشفى الناصرية العام وصول 19 جريحًا، بينهم شخصان يحملان الجنسية الإيرانية، بينما البقية عراقيون.

ووفق مصدر أمني، كانت الحافلة تنقل ركابًا متجهين إلى مدينة كربلاء لزيارة العتبة الحسينية المقدسة، مشيرًا إلى أن التصادم أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة واحتراقها بالكامل.

وأضاف المصدر أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة في موقع الحادث.

وتشهد العراق بشكل متكرر حوادث سير مميتة، في ظل تدهور البنية التحتية للطرق والجسور، إضافة إلى الازدحام المروري وضعف الالتزام بقوانين السير.

وتعزو السلطات العراقية جزءًا من هذه الحوادث إلى تجاوز السرعة المقررة واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ما يرفع من معدلات الحوادث على الطرق.

5 قتلى في حريق بمزرعة لتربية الخنازير جنوب الصين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حريق اندلع داخل مزرعة لتربية الخنازير في مدينة ليوتشو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم جنوب الصين، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “شينخوا”.

وذكرت فرق الإطفاء والإنقاذ أن الحريق اندلع مساء الأحد، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليه وإخماده بعد نحو ساعتين من اندلاعه، فيما باشرت السلطات عمليات التحقيق في ملابساته.

وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وجود مؤشرات على شبهة جنائية، بينما تواصل الجهات المختصة تقديم الدعم والمساندة لعائلات الضحايا.

وأكدت المصادر أن فرق الطوارئ لا تزال تعمل على تقييم الأضرار الكاملة في الموقع، مع استمرار التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

أوكرانيا.. أربع حالات وفاة داخل مكاتب التعبئة وسط جدل متصاعد حول التجنيد الإجباري

أعلن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس عن تسجيل أربع حالات وفاة لمجندين داخل مباني مكاتب التعبئة في أوكرانيا، في ظل تصاعد الجدل حول آليات التجنيد الإجباري.

وقال لوبينيتس، في تعليق نقلته صحيفة “نوفوستي.لايف”، إن المجندين بعد احتجازهم من قبل موظفي مكاتب التجنيد يصبح من الصعب العثور عليهم لأيام، في ظل غياب معلومات واضحة حول أماكن احتجازهم.

وأضاف أن بعض الحالات تنتهي بإدخال المجندين إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن “هناك حالات يموت فيها الأشخاص لاحقًا داخل مباني مراكز التجنيد الإقليمية”، موضحًا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى تسجيل أربع وفيات داخل هذه المراكز.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه نظام كييف من نقص في أعداد القوات، ما دفع إلى تكثيف عمليات التعبئة، وسط اتهامات متكررة لموظفي مكاتب التجنيد باستخدام أساليب قسرية في استدعاء المواطنين.

وتشير تقارير متداولة إلى انتشار مقاطع مصورة عبر الإنترنت توثق عمليات تجنيد إجباري، يظهر فيها نقل رجال في حافلات ووقوع حالات عنف خلال عمليات الاحتجاز، وفق ما يتم تداوله إعلاميًا.

وكان مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني قد أكد في وقت سابق أن الانتهاكات داخل مكاتب التجنيد أصبحت واسعة الانتشار، مشيرًا إلى استخدام مفرط للقوة في بعض الحالات، بما في ذلك الضرب والحوادث المرورية المرتبطة بعمليات الاستدعاء.

وفاة نجم الكرة السعودية السابق مساعد السويلم في تايلاند بعد معاناة مع المرض

أعلن نادي الشباب السعودي وفاة لاعبه السابق مساعد السويلم، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك أثناء رحلة علاج خارج المملكة في تايلاند.

وقال النادي في بيان رسمي عبر منصة “إكس” إن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء ومنسوبي النادي يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة اللاعب الدولي السابق مساعد السويلم، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويُعد مساعد السويلم أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لنادي الشباب في ثمانينات القرن الماضي، حيث ساهم في ترسيخ مكانة الفريق خلال مرحلة مهمة من تاريخه، تزامنت مع انطلاقة البطولات الشبابية وبروز النادي ضمن كبار الكرة السعودية.

كما كان السويلم أحد أفراد المنتخب السعودي الذي توج بلقب كأس آسيا عام 1984، في إنجاز تاريخي شكل أول بطولة قارية في تاريخ كرة القدم السعودية، وأسهم في وضع أساسات نجاحات “الأخضر” لاحقًا.

وشارك السويلم ضمن قائمة المنتخب في تلك النسخة، وخاض خمس مباريات دولية بقميص المنتخب خلال تلك الفترة الذهبية من مسيرته.

مقتل 3 من أسرة واحدة في عمران شمال اليمن وسط تصاعد حوادث العنف الأسري

شهدت محافظة عمران شمال اليمن، أمس الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، إثر خلافات عائلية، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر أن مسلحًا يُدعى نجيب الحرثي أقدم على إطلاق النار بشكل مباشر على شقيقته وزوجها في إحدى القرى التابعة لعزلة بني حجاج بمديرية السودة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأضافت المصادر أن شقيقة القتيل تدخلت بعد وقت قصير من الحادثة، وقامت بالانتقام لمقتل شقيقها، حيث أطلقت النار على نجيب الحرثي وأردته قتيلًا في الحال.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد ملحوظ لجرائم العنف الأسري ووقوع حوادث قتل بين الأقارب في بعض مناطق اليمن، وسط مخاوف من اتساع هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مديرية بني صريم قد شهدت قبل أيام حادثة مشابهة، حيث قُتل شاب برصاص شقيقه الأكبر نتيجة خلافات عائلية، ما يعكس تكرار مثل هذه الوقائع خلال فترة زمنية قصيرة.

ألمانيا.. اشتباه في حريق متعمد وراء انقطاع الكهرباء في مدينة رويتلينغن

أفاد متحدث باسم شركة “نتزه بي دبليو” المشغلة لشبكة الكهرباء في ألمانيا بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن انقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته مدينة رويتلينغن قد يكون ناتجًا عن حريق متعمد.

وأوضح المتحدث أنه تم العثور على آثار حريق في ثلاثة مواقع مختلفة داخل محطة كهرباء فرعية، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية في السياج المحيط بالمنشأة والأراضي المجاورة، ما يعزز فرضية وجود عمل متعمد وراء الحادث.

من جانبه، أكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائي في ولاية بادن-فورتمبرغ، جنوب غربي ألمانيا، أن الشرطة باشرت تحقيقًا موسعًا للوقوف على جميع ملابسات الحادث، مع الاستعانة بخبراء مختصين في جرائم الحرائق المتعمدة، في إطار الإجراءات الروتينية المتبعة في مثل هذه القضايا.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة هجمات سابقة استهدفت البنية التحتية الكهربائية في برلين خلال أواخر عام 2025 ومطلع عام 2026، والتي نسبت إلى عناصر يُشتبه بانتمائها لتيارات يسارية متطرفة، وتسببت حينها في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي استمرت لأيام.

وتقع مدينة رويتلينغن على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب مدينة شتوتغارت، ويبلغ عدد سكانها قرابة 100 ألف نسمة، وتعد مركزًا صناعيًا وتجاريًا مهمًا في ولاية بادن-فورتمبرغ.

وتواصل السلطات الألمانية جهودها لاستعادة التيار الكهربائي بشكل كامل، بالتزامن مع استمرار التحقيقات الأمنية لتحديد المسؤولين عن الحادث ودوافعه، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية في المنطقة.