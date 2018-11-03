سلسلة من المشكلات تضرب أحدث الهواتف من شركة آبل!

حيث أن المشاكل ظهرت في هواتف آيفون “XS” و”XR” عند عملاء شركة “Verizon” للاتصالات فقط، فبعد تفعيل الخطوط التابعة لهذه الشركة على منفذ “eSim” في هذه الهواتف، باتت الأجهزة تستقبل إشارات شبكات “2G” فقط، وفي هذه الحالة، أصبح من المستحيل على المستخدمين الاستفادة من خدمات الإنترنت.

وتعمل بطاقات SIM العادية التي تطلقها شركة “Verizon” بشكل طبيعي في هذه الهواتف، ما يعني أن المشكلة هي تعامل منافذ “eSim” في آيفون مع خطوط الشركة.

هذا وأكدت شركة “Verizon” على أنها تواصلت مع آبل وأبلغتها بالمشكلة، وتتوقع أن تحل قبل نهاية العام الجاري.

واتت هواتف آيفون الأخيرة بتقنيات تسمح لها بتشغيل خطي اتصالات عبر الهاتف، واحد عبر شريحة SIM تقليدية، وآخر يمكن برمجته ليتعامل مع شريحة “eSim” إلكترونية مدمجة.