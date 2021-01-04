سلطان عُمان يُعلن عدم حضوره قمة المصالحة الخليجية

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عُمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية الـ41 في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيغادر بالنيابة عن السلطان متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى سلطان عُمان تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في الرياض في الـ5 من يناير.

وسلّم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى نائب رئيس الوزراء العماني، فهد آل سعيد، في مسقط، واستعرض الطرفان الإنجازات التي تتحقق لشعوب الدول الأعضاء في المجلس، متذكرين جهود السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان بوقت سابق، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن بين المدعوين أيضاً، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي تواجه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن “إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية”، معربا عن “سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ”تمويل حركات إسلامية متطرفة”، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.