حبس مراقب التعليم في بلدية ترهونة

أصدرت سلطة التحقيق قراراً بحبس مراقب التعليم في بلدية ترهونة بعد أن تبيّن من تقارير النيابة العامة وجود دلائل على إخلال بعض مسؤولي المراقبة بواجب حماية المال العام.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم سعى إلى تمكين أشخاص من الحصول على مرتبات غير مستحقة رغم عدم وجود علاقة وظيفية لهم، بالإضافة إلى صرف مرتبات لأفراد لم يبلغوا السن القانونية للتوظيف، كما تبين أنه كرر صرف رواتب لبعض الموظفين بهدف تمكينهم من الحصول على منافع غير مشروعة، بحسب بيان مكتب النائب العام.

وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجه بملاحقة بقية المتورطين في القضية.