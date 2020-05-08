سلطنة عمان تسجل 154 إصابة جديد بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عموم السلطنة خلال الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم “تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 3112 حالة”.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة 42 منها تعود لمواطنين عمانيين، أما 112 حالة المتبقية فهي لأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في البلاد إلى”وفاة 19 شخصا، في حين تماثل 1025 مصابًا للشفاء”.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بالتقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون، والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

اقترح تصحيحاً