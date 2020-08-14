سلطنة عمان تُعلن تأييدها للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي

أيدت سلطنة عمان، عبر وزارة خارجيتها، قرار دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية عن أمله في أن “يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع”.

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ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية يعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة #الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. pic.twitter.com/ZEcq2dPEoN — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 14, 2020

وبرعاية أمريكية، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وفي بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث مساء الخميس، جاء فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات”.

وفي ذات سياق، كشف ترامب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.