«سلطنة عمان» تُغلق حدودها البرية مرة أخرى للحد من انتشار كورونا

وكالة الأنباء العمانية الرسمية قالت اليوم الأحد، إن سلطنة عمان ستغلق حدودها البرية لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 6 مساء ، 1400 بتوقيت غرينتش يوم الغد الاثنين ويمكن تمديده لفترة أطول من إغلاق الأسبوع الأول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن قرار من لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في الدولة الخليجية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان حتى اليوم الأحد إلى 131,790، فيما تم تسجيل 1,512 حالة وفاة وفق ما أفادت قناة “روسيا اليوم” عن موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.