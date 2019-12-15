سلطنة عُمان تشارك فى اجتماع خطة التحرك الإعلامي العربي فى الخارج

شارك المستشار نصر العبرى الملحق الإعلامى لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة – ممثلاً لوزارة الإعلام العمانية – فى الاجتماع الثانى لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي فى الخارج، الذى عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة.

ويعمل فريق الخبراء على استكمال التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما في ذلك إجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة وإدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة من الخطة، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامى العربى فى الخارج خلال المرحلة الراهنة.