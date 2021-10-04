سلطنة عُمان تُعلن انتهاء خطورة إعصار «شاهين»

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية “شاهين”.

وقال عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إن بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية جاء بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة، ويدخل السعودية في الوقت الحالي.

وأكد على أن صدور بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة، حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المتفرقة في شمال البلاد، إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.

ودعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، لأن بعضها مستمرة في الجريان، إضافة إلى وجود تجمعات مائية على أن تكون الأوضاع غدا الثلاثاء مستقرة بشكل كبير.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.

في غضون ذلك، أمر سلطان عُمان هيثم بن طارق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية “شاهين”.

ويأتي ذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

كما وجه السلطان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.