سلفني بزيادة.. مصرف «شمال إفريقيا» يوضح آلية السداد والاستحقاق

كشف المكتب الإعلامي لمصرف شمال أفريقيا عن دليل توضيحي شامل، تضمّن الإجابة عن أبرز تساؤلات الزبائن حول خدمة التمويل الرقمي الجديدة “سلفني بزيادة +”، والتي تأتي ضمن منظومة الخدمات المصرفية الحديثة التي يستهدف المصرف من خلالها توسيع حلول التمويل للأفراد.

وأوضح المصرف أن من أبرز شروط الاستفادة من الخدمة، أن يكون الزبون قد استفاد سابقًا من خدمة “سلفني” العادية ثلاث مرات، وذلك نظرًا لأن “سلفني بزيادة +” تمنح سقوفًا مالية أعلى وفترات سداد أطول، ما يتطلب سجلًا ائتمانيًا منتظمًا يثبت الالتزام بالسداد.

وبيّن أن الحد الأدنى لصافي المرتب المطلوب للاستفادة من الخدمة يبلغ 500 دينار ليبي، بعد خصم كافة الالتزامات المالية القائمة، في حين تشمل الخدمة أيضًا أصحاب المعاشات الضمانية والتضامنية، شريطة استيفاء بقية الشروط العامة المعتمدة.

وفيما يتعلق بضوابط السداد، أكد المصرف أنه لا يمكن الجمع بين خدمة “سلفني العادية” و“سلفني بزيادة +” في الوقت نفسه، كما يشترط سداد السلفة السابقة بالكامل قبل التقديم على الخدمة الجديدة.

وأضاف أنه في حال سداد الاستفادة الثالثة مبكرًا، يمكن للزبون التقديم مجددًا، بشرط إتمام سداد الاستفادات الثلاث، ومرور سنة كاملة على الأقل من تاريخ أول استفادة من خدمة “سلفني”.

أما بشأن آلية الصرف، فأوضح المصرف أن قيمة السلفة لا تُمنح نقدًا، بل تُحول مباشرة إلى الحساب الجاري للزبون، مع إمكانية التصرف بها عبر القنوات المصرفية المختلفة بكل حرية.

وأشار إلى أن قيمة التمويل ليست ثابتة لجميع الزبائن، بل تُحدد وفق متوسط صافي المرتب خلال آخر ستة أشهر، بعد احتساب الالتزامات المالية القائمة، بما يضمن توافق التمويل مع القدرة الفعلية على السداد.

وأكد المصرف أنه لا توجد أي فوائد أو رسوم إضافية على الخدمة، حيث تُسدد القيمة كما هي دون زيادة، باعتبارها قرضًا حسنًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن وجود أقساط مرابحة قائمة لا يمنع الاستفادة من الخدمة، بشرط أن يسمح صافي المرتب بتغطية القسط الجديد دون تجاوز القدرة المالية للزبون.

وحول خدمة “سلفني” العادية، شدد المصرف على أنها لا تزال متاحة دون توقف وبنفس الشروط السابقة، ما يمنح الزبائن خيارًا إضافيًا وفق وضعهم المالي واستيفائهم للمعايير المطلوبة.

واختتم المصرف تنويهه بالتأكيد على ضرورة تحديث تطبيق “ناب موبايل” إلى أحدث إصدار، لضمان ظهور الخدمات الجديدة ضمن قائمة التمويلات المتاحة للمستخدمين.