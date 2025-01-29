«سلوت» يستبعد «صلاح» من المواجهة المقبلة بدوري أبطال أوروبا

قرر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، استبعاد نجمه المصري محمد صلاح من قائمة “الريدز” لمباراته ضد آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نادي آيندهوفن يوم غد الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

ويتربع “الريدز” على عرش صدارة الترتيب العام لمجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، وحسم تأهله إلى دور الـ16 وسيضمن الصدارة في حال عدم الخسارة أمام مضيفه آيندهوفن الذي يشغل المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

وحرم المدرب الهولندي بذلك محمد صلاح من فرصة معادلة الرقم القياسي الذي حققه الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان سابقا، بتقديمه 5 تمريرات حاسمة في موسم واحد ضمن البطولة القارية، عندما كان لاعبا في صفوف الفريق الإيطالي “النيراتزوري” خلال الموسم 2010 – 2011.

ودخل النجم المصري قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 51 هدفا متساويا مع الثنائي الفرنسي تييري هنري المعتزل، وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني حاليا.

وشارك محمد صلاح في 86 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، أحرز خلالها 47 هدفا في الأدوار النهائية، منها 44 مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفا مع روما الإيطالي، كما أحرز 4 أهداف في التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال.

وخلت قائمة ليفربول أيضا من أسماء عدد من لاعبين أساسيين آخرين مثل حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر والإنجليزي ألكسندر ترينت-أرنولد والفرنسي إبراهيما كوناتي والهولندي فيرجيل فان دايك والهولندي ريان غرافينبيرش والأرجنتيني ماك أليستر والهنغاري دومينيك سوبوسلاي والكولومبي لويس دياز والإنجليزي جو غوميز والبرتغالي ديوغو جوتا وافنجليزي كورتس جونز.

على خطى ميسي.. صلاح سينتقل إلى الدوري الأميركي بصحبة زميله

تعتقد الصحافية جيليان ساكوفيتس المهتمة بتغيطة الدوري الأميركي أن النجم المصري محمد صلاح قد ينضم إلى سان دييغو خلال العامين المقبلين، على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى أميركا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولا يزال موقف صلاح غامضاً بشأن تجديد عقده مع ليفربول في ظل عدم توصله لاتفاق على التجديد حتى الآن رغم تألقه ومساهمته في تصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وقال ساكوفيتش لقناة “سي بي إس سبورتس”، إن صلاح قد يتجه إلى الدوري الأميركي عاجلاً وليس آجلاً. مضيفة: بعد عامين ونصف من الآن، قد ينتقل محمد صلاح إلى سان دييغو.

وأضاف: إذا أرادوا التنافس مع الفرق التي تتحرك في السوق، فيجب أن يكون لديك لاعب مثل محمد صلاح.

وزادت: لم أر أي تعاقدات ضخمة أو هائلة أو مثيرة للإعجاب حتى الآن من سان دييغو، لذا فإنهم ربما يتبعون طريق إنتر ميامي، سنظل هادئين لبضعة مواسم، وربما ينضم محمد صلاح، وقد يفعل مثل ميسي ويجلب صديقه فان دايك وربما يورغن كلوب أيضاً.

وألمح صلاح أكثر من مرة أن هذا سيكون موسمه الأخير مع ليفربول، كما أبدى إحباطه لعدم توصله لاتفاق مع ناديه على التجديد حتى الآن.

وانضم سان دييغو إلى الدوري الأميركي للمحترفين وسيبدأ المشاركة من الموسم القادم، ويعتبر النادي هو الأغلى في الدوري إذ بلغت تكلفة تأسيسه 500 مليون دولار.