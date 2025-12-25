سلوت يعلن تجاوز الأزمة مع محمد صلاح قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن آخر التطورات المتعلقة بالخلاف الذي نشب بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، قبل انضمامه إلى صفوف منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وتفاقمت الأزمة بعد جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، واستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. وعقب نقاشات مطوّلة بين الطرفين، عاد النجم المصري إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة برايتون الأخيرة، وشارك أيضًا كبديل، مسجلًا تمريرة حاسمة ساهمت في الفوز بنتيجة 2-0.

وقال سلوت لشبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد عندما أعدته إلى الفريق في مباراة برايتون، فكان ذلك مؤشرًا واضحًا أننا تجاوزنا الأمر. الآن لديه بطولة الأمم الأفريقية، ومن العدل بالنسبة له ولمنتخبه ألا نتحدث عنه هنا. ومن العدل أيضًا بالنسبة لنا، فنحن سنلعب العديد من المباريات المهمة خلال الفترة القادمة”.

ويواصل صلاح التألق مع ليفربول منذ انضمامه للنادي عام 2017، حيث سجّل 250 هدفًا وقدم 117 تمريرة حاسمة في 421 مباراة بجميع المسابقات، محققًا أرقامًا قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يحمل في سجله بطولات عدة منها لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد المنتخب، سجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة خلال المباراة الافتتاحية لمصر في كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، ليقود “الفراعنة” لفوز 2-1، مؤكدًا تأثيره الكبير مع النادي والمنتخب على حد سواء.