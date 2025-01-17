سلوفاكيا تشهد جريمة مخيفة.. وضحايا بحوادث أخرى بالعالم

أقدم تلميذ بمدرسة في شمال شرق سلوفاكيا، على طَعن تلميذة ومعلّمة حتى الموت.

وقال رئيس الشرطة لوبومير سولاك: “وقعت المأساة خلال حصة دراسية في مدرسة ببلدة سبيشكا ستارا فيس، بالقرب من الحدود مع بولندا، تزامنا مع وجود عدد كبير من التلامذة فيها:

وأضاف سولاك، “إن المهاجم ويبلغ من العمر 18 عاما الذي وُصف بأنه تلميذ “متفوق”، فرّ قبل أن تقبض الشرطة عليه “في غابة قريبة” بعد حوالي ساعة من تنفيذه الهجوم، ولم تتوفر أي معلومات حول دوافعه”.

و,قال: “قتل المهاجم معلمة تبلغ 51 عاما هي نائبة مديرة المدرسة الثانوية، وتلميذة في المدرسة نفسها تبلغ 18 عاما”.

وصرّح وزير الداخلية ماتوس سوتاج إستوك، بأن “تلميذة أخرى تبلغ 18 عاما أيضا نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة”.

ووصف الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، الهجوم بأنه “مأساة حقيقية”، لافتا إلى أنه “لا يمكن حل أي مشكلة في العالم بسكين أو بأي سلاح آخر”.

مقتل سائق وإصابة 19 سائحا روسيّا بحادث مروري في سريلانكا

قتل سائق سريلانكي وأصيب 19 سائحا روسيّا في حادث اصطدام حافلة سياحية بشاحنة في سريلانكا.

وحسب موقع Adaderana الإخباري، ووفقا للبيانات المتاحة، “اصطدمت الحافلة التي كانت تقل مجموعة تضم نحو 30 سائحا روسيا بشاحنة كانت تنقل الإسمنت على طريق سريع ولقي سائق الحافلة مصرعه، بينما أصيب 19 سائحا بجروح تم نقل معظمهم إلى المستشفى”.

مقتل مواطن سعودي في الأردن



أعلن الأمن العام الأردني، مقتل مواطن من جنسية عربية بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما، فيما كشفت وسائل إعلام أن المجني عليه سعودي الجنسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق، إنه “أُسعف إلى المستشفى يوم الثلاثاء في محافظة الكرك شخص من جنسية عربية بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما وما لبث أنْ فارق الحياة”.

وأضاف الناطق الإعلامي أن “مرتكب الجريمة بعد قيامه بطعن المغدور لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار، حيث جرى تحديد هويته وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك لملاحقته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه”.

وأكد الناطق الإعلامي أنه “جرى عصر يوم الأربعاء، إلقاء القبض على الجاني وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة واعترف بالتحقيق معه بقيامه بعملية الطعن إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين، مشيرا إلى أنه “ستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى”.

وأشارت وسائل إعلام سعودية أن “المجني عليه سعودي الجنسية ويدعى زبن عبد صباح الشمري، لافتة إلى أن سفارة المملكة في الأردن، أنهت إجراءات نقل جثمانه”.

مصرع مصري بطريقة مروعة خلال مطاردته من قبل الشرطة التركية

لقي شاب من محافظة المنيا المصرية مصرعه في تركيا، خلال مطاردة الشرطة التركية له.

وأفاد أحد أفراد أسرته وفقا لموقع “القاهرة 24″، “بأن الشاب سافر إلى تركيا للعمل بشكل غير رسمي لتحسين ظروفه المعيشية، إلا أن الظروف لم تكن في صالحه”.

وأضاف أن “الشاب تعرض للمطاردة من قبل الشرطة التركية، وخلال محاولته الهروب سقط على سيخ حديد، مما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة أودت بحياته على الفور”.

وتابع أن “الشاب أمجد زكي يونان، البالغ من العمر 18 عاما، لقي مصرعه في أثناء مطاردته من قبل قوات الشرطة التركية، وكان الشاب في طريقه إلى العمل بالخارج مع أصدقائه بحثا عن فرصة لتحسين وضعه المعيشي”.

حريق هائل يدمر كازينو في المكسيك



اندلع حريق هائل في ولاية سينالوا المكسيكية مما أدى إلى تدمير كازينو بالكامل.

وأكدت الشرطة المحلية أن “الحريق اندلع وسط مدينة كولياكان لأسباب غير معلومة، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تعاملوا مع الحالة بالسرعة القصوى”.