سلوكيات يومية تدل على العبقرية.. تعرف إليها!

ربطت الدراسات الحديثة بين سلوكيات الأفراد اليومية وارتفاع معدل الذكاء، فقد أظهر بعض العظماء، مثل ألبرت أينشتاين وتشارلز داروين، سلوكيات غريبة مثل العزلة والعمل لساعات متأخرة من الليل.

وبهذا الصدد، حدد علماء النفس 7 سلوكيات غريبة يعتقدون أنها تدل على العبقرية، وهي:

التحدث إلى النفس

على الرغم من أن هذا السلوك غير عقلاني إلى حد ما، فقد جُمعت مجموعة متزايدة من الأدلة أنه له فوائد معرفية كبيرة، بما في ذلك تعزيز الذاكرة والثقة والتركيز.

السهر حتى وقت متأخر

حللت دراسة، نُشرت في يناير الماضي، بيانات 26 ألف شخص بالغ، ووجدت أن أولئك الذين يسهرون حتى وقت متأخر من الليل، سجلوا درجات أعلى بكثير في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين يستيقظون مبكرا.

أحلام اليقظة

غالبا ما يُنظر إلى الضياع في أحلام اليقظة على أنه شرود ذهني، لكن العلماء قالوا إن هذا في الواقع علامة على أنك ذكي ومبدع.

وأوضح إريك شوماخر، أستاذ علم النفس المساعد في معهد جورجيا للتكنولوجيا، أن الأشخاص الذين يبلّغون عن أحلام اليقظة المتكررة يحصلون على درجات أعلى في اختبارات القدرة الفكرية والإبداعية.

كما أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن هؤلاء الأشخاص لديهم أنظمة دماغية أكثر كفاءة.

الازدهار في الفوضى

في دراسة عشوائية، شرع فريق من الباحثين في وضع مجموعة من المشاركين في مساحة مكتب فوضوية أو مرتبة، وطلبوا منهم التوصل إلى استخدامات جديدة لكرات تنس الطاولة.

وعلى الرغم من أن المجموعتين توصلتا إلى عدد مماثل من الأفكار، إلا أن الباحثين وجدوا أن المشاركين في الغرفة الفوضوية توصلوا إلى أفكار أكثر إبداعا وإثارة للاهتمام.

وقالت كاثلين فوس، العالمة الرائدة وراء التجربة: “يبدو أن البيئات غير المنظمة تلهم التحرر من التقاليد، ما قد ينتج عنه رؤى جديدة”.

5.طرح الكثير من الأسئلة

إذا كنت تسأل باستمرار عن كيفية عمل الأشياء، ومن أين أتت، وعشرات الأسئلة الأخرى التي تخطر ببالك، فمن المحتمل أنك ذكي للغاية ويعد الفضول علامة على أن عقلك يسعى دائما إلى فهم العالم من حولك، ما يعني أيضا أنك تتعلم وتخزن دائما معلومات جديدة الانطواء

أظهرت الدراسات أن الانطوائيين يميلون إلى الانخراط في معالجة معرفية أعمق من المنفتحين، ويميلون إلى التفكير بشكل أكثر شمولا، وهو ما يمكن ربطه بارتفاع معدل الذكاء.

ويميل الانطوائيون إلى تفضيل الأنشطة التي تتطلب التركيز والجهد العقلي المستمر، مثل القراءة والبحث، والتي يمكن أن تعزز التطور الفكري.

قراءة الكتب

تساعد القراءة في تقوية التركيز العقلي والخيال وقدرتنا على التعاطف مع الآخرين.

ويطور الأشخاص الذين يقرؤون كثيرا، معدل ذكائهم باستمرار، ما يعني أنهم أكثر عرضة لامتلاك معدل ذكاء مرتفع.