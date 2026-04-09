سليمان: الاكتشافات الجديدة تعكس الإمكانات الكبيرة للنفط والغاز في ليبيا

قال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن ليبيا سجلت اكتشافات نفطية وغازية جديدة تعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع في البلاد.

وأوضح سليمان في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن الإنتاج الأولي في حوض مرزق بلغ نحو 763 برميلًا يوميًا من النفط، إلى جانب تدفقات غازية تتراوح بين 14 و24 مليون قدم مكعب يوميًا في المنطقة البحرية.

وأضاف أن الاكتشاف الجديد في حوض غدامس ساهم في تحقيق معدلات إنتاج بلغت 13 مليون قدم مكعب من الغاز و327 برميلًا من المكثفات يوميًا عبر البئر الاستكشافية A1-69/02، الواقعة على بعد 70 كيلومترًا من حقل الوفاء.

وأكد سليمان أن هذه النتائج تحققت ضمن شراكات استراتيجية مع شركتي ريبسول وإيني، إضافة إلى التعاون مع شركة سوناطراك، مشيرًا إلى أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة تطوير موارد ليبيا وتعزيز دورها كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن نشاط الاستكشاف يحظى بأهمية كبيرة، نظرًا لدوره في زيادة احتياطيات النفط والغاز وتعويض المنتجات المستهلكة، بما يسهم في دعم استدامة الطاقة الوطنية.

وأضاف سليمان أن هذه الاكتشافات تأتي ضمن جهود ليبيا لتعزيز إنتاجها النفطي والغازي بعد عقود من التحديات السياسية والأمنية، ما يعزز موقع البلاد كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية.

وأكد أن نتائج حفر البئر الاستكشافية (A1-69/02) جاءت ثمرة اعتماد نموذج الحفر المتكامل (IPM)، في خطوة تُعد من الأساليب الحديثة والمتقدمة في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأوضح أن الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط تولّت تنفيذ جميع العمليات المرتبطة بالمشروع، من خلال توفير الحفارة رقم (11) وكافة الخدمات المصاحبة، بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي SLB، الأمر الذي يعكس القدرات الفنية والتشغيلية العالية التي تمتلكها الشركة لتنفيذ المشاريع المتكاملة بكفاءة.

وأكد أن تبنّي نموذج الحفر المتكامل يمثل توجهاً استراتيجياً سيتم التوسع في تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، لما أثبته من نجاح في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل التشغيلي في المشاريع النفطية.

كما أعرب سليمان عن تقديره واعتزازه بكافة العاملين في الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، إدارةً وعاملين، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكد أن هذا النجاح يشكّل محطة جديدة في مسيرة التميز ودافعاً لمواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات في قطاع النفط والغاز.