سليمان: تحسن واضح بأداء «الزويتينة» وقريباً مضاعفة الإنتاج

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة المشغل في شركة الزويتينة فيصل ميلود، لمتابعة سير العمليات التشغيلية ومناقشة مؤشرات الإنتاج والأداء.

وخلال الاجتماع جرى استعراض مستويات الإنتاج التي سجلت نحو 42 ألف برميل يوميًا، في إطار تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية وارتفاع الالتزام بتنفيذ الخطط الإنتاجية.

وأشاد رئيس المؤسسة بجهود إدارة شركة الزويتينة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة تعكس تطورًا في الأداء التشغيلي وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص داعمة لاستقرار الإنتاج.

وسجلت شركة الزويتينة زيادة كبيرة في الإنتاج خلال الفترة الماضية وصلت إلى مضاعفة المعدلات السابقة خلال فترة زمنية قصيرة، رغم التحديات المرتبطة بالظروف التشغيلية وشح الميزانيات، وفق ما أكدته المعطيات التي جرى استعراضها.

وفي سياق آخر، شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع 2026، التي تناولت سبل الحد من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز، بمشاركة قادة قطاع الطاقة وبرعاية الوكالة الدولية للطاقة.

وأكد خلال مشاركته أن ليبيا تمر بمرحلة تعافٍ وفرص في قطاع الطاقة، مع التزام المؤسسة بدعم أمن الطاقة العالمي بالتوازي مع تعزيز الاستدامة البيئية.

واستعرضت المؤسسة الوطنية للنفط نتائجها في خفض حرق الغاز، حيث جرى تقليص الحرق بنحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا خلال عام 2025، مع خطة لخفض إضافي يصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام الحالي، عبر تعزيز الاستفادة من الغاز وربطه بالشبكة الساحلية.

كما أشارت المؤسسة إلى تحقيق أكثر من 60 بالمئة من خطة خفض حرق الغاز مع نهاية العام، إلى جانب مواصلة تحسين كفاءة العمليات ورفع معايير السلامة في مختلف الأنشطة التشغيلية.

وأعلن خلال الجلسة انضمام المؤسسة الوطنية للنفط إلى مبادرة شراكة الميثان في قطاع النفط والغاز OGMP 2.0، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية للحد من الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي.

وتؤكد المؤسسة أن التحول نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد الغازية يمثل أحد محاور التطوير الأساسية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.