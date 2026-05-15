سليمان: نسعى لبناء شراكات دولية فاعلة تدعم «القطاع النفطي»

كثّفت المؤسسة الوطنية للنفط، تحركاتها الدولية لتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير في قطاع النفط والغاز، عبر سلسلة لقاءات واتفاقات شهدتها قمة أفريقيا للطاقة واجتماعات فنية مع شركات عالمية ومؤسسات بريطانية متخصصة.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان عقد اجتماع مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هيمش فولكنر، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات البريطانية.

وأوضح سليمان أن اللقاء تناول أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الشركات البريطانية إلى العمل داخل ليبيا، بما يدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع.

كما ناقش الجانبان ملف تسهيل إجراءات التأشيرات للعاملين في قطاع النفط والغاز الليبي، بهدف دعم برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الفنية مع المؤسسات والشركات البريطانية المتخصصة.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حرص المؤسسة على بناء شراكات دولية فاعلة والاستفادة من التقنيات والخبرات الحديثة، بما يسهم في دعم استقرار القطاع وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية داخل ليبيا.

ومن جانبه، أشاد الوزير البريطاني بالدور الذي تؤديه المؤسسة الوطنية للنفط في دعم الاقتصاد الليبي، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للمؤسسة، ومعتبرًا أن استقرار المؤسسة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الليبي باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل الوطني.

وشدد فولكنر على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتعزيز حضور الشركات البريطانية في السوق الليبية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني لتعزيز التعاون في مجالات التدريب اللغوي وبناء القدرات وتطوير المهارات المهنية للعاملين بالمؤسسة وشركاتها.

وأوضح سليمان أن الاتفاقية تستهدف استكشاف فرص التعاون في تعليم اللغة الإنجليزية وتنفيذ برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة العاملين بما يواكب متطلبات قطاع النفط والغاز والتطورات المهنية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المؤسسة للاستثمار في العنصر البشري وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب، بما يدعم خطط التطوير المؤسسي ويرفع من مستوى الأداء المهني.

وفي إطار آخر، عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا مع مسؤولي شركة Shell بحضور عدد من مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال عام 2025، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج الدراسة الفنية التي تنفذها الشركة ضمن مذكرة التفاهم، والتي شملت عددًا من الحقول النفطية والغازية المهمة بهدف تقييم الإمكانيات الفنية وفرص تطوير الإنتاج.

وأكدت شركة Shell أنها تعمل على استكمال الدراسة الفنية تمهيدًا لتقديم التقرير النهائي نهاية مايو الجاري، بما يدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج وتعزيز الاستفادة من الاحتياطيات النفطية والغازية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الجوانب الفنية المرتبطة ببرامج الاستكشاف والتطوير، إضافة إلى آليات الاستفادة من التقنيات والخبرات الحديثة التي تمتلكها الشركة لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز علاقاتها الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى دعم قدراتها الإنتاجية وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.