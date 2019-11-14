الرئيسية | منوعات

سماعات الأذن تصعق رجلاً تايلندياً وتؤدي إلى وفاته!

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 نوفمبر 2019 - 16:13
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
عثرت الشرطة على آثار حرق على رقبته وذراعه، وهي الأماكن التي لمسها سلك سماعات الأذن. [إنترنت]
توفي رجل تايلندي بعد أن أمضى ساعات في مشاهدة مباريات كرة قدم على هاتفه المحمول، حيث تعرض للصعق بالكهرباء بواسطة سماعات الأذن.

حيث عُثر على التايلاندي سومتشاي سينغكورن البالغ من العمر 40 عاماً ميتاً على فرشته، فيما وُضع هاتفه الموصول بالشاحن الكهربائي، وسماعات الأذن، على جسده.

وبعد أن عثر زميله في السكن عليه في هذا الوضع، اتصل بمديرهما في العمل ليبلغه بأن سينغكورن مريض وغير قادر على النهوض، ليأتي المدير ويكتشف أنه توفي.

محتوى ذو صلة
ماذا قال نجل أحمد زكي في مكالمته الأخيرة مع خطيبته؟

هذا وعثرت الشرطة على آثار حرق على رقبته وذراعه، وهي الأماكن التي لمسها سلك سماعات الأذن.

كما أوضحت الشرطة أن المؤشرات تقول إنه توفي صعقاً بالكهرباء، إلا أنه لا بد من تشريح جثته للتأكد من سبب الوفاة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص