«سمكة» يُمكن أن تُصبح علاجاً لإعادة البصر

علماء أمريكيون أكتشفو إن سمكة الزرد، التي تتميز بوجود خطوط على جسمها، يمكن أن تكون مفتاح علاج العمى لدى البشر، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن”.

وأظهرت الأبحاث أن الأسماك يمكنها إعادة نمو أجزاء الجسم المفقودة أو التالفة، بما في ذلك شبكية العين، وهي نسيج حساس للضوء وهو أحد أكثر أسباب العمى شيوعًا. تستطيع الزرد استعادته في غضون أسبوع فقط.

وفق ما نقلت شبكة “سبوتنيك” عن البروفيسور جيمس باتون، فإن مادة كيميائية في دماغ الأسماك تعمل على تحريك الخلايا التي “تهاجر” إلى الأعضاء التالفة وتصلحها. في الوقت نفسه، لاحظ العلماء أن حوالي 70٪ من جينات هذه الأسماك تشبه البشر.

في هذا الصدد، يأمل العلماء أن يصبح المرضى قادرون على “استعادة شبكية عين جديدة” مثل سمك الزرد.