سموتريتش: الحرب ستنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا والضفة

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن أولوية بلاده خلال الحرب تتركز على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في مختلف الجبهات، معتبرًا أن المكاسب الميدانية تمثل الهدف الأهم في الصراع.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه لا يهتم بعدد القتلى في صفوف الخصوم بقدر اهتمامه بتوسيع نطاق السيطرة الجغرافية، موضحًا أن معيار النجاح في الحرب يرتبط بمدى التقدم الميداني وفقدان الخصم للأرض.

وأضاف أن الحرب، وفق رؤيته، يجب أن تنتهي بإحداث تغييرات في حدود إسرائيل تشمل مناطق في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن التحولات الميدانية هي التي تحدد نتائج الصراع.

وفي حديثه، أشار سموتريتش إلى أنه كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي السيطرة على مناطق أوسع في لبنان، معتبرًا أن الأطراف المعادية تركز على فقدان الأرض أكثر من عدد الخسائر البشرية أو حجم الضربات العسكرية.

كما تحدث عن وجود خلافات حادة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى تباين داخل القيادة الإسرائيلية حول أهداف الحرب ومساراتها المستقبلية.

وفي سياق متصل، سبق أن قال نتنياهو في مقابلة مع قناة “آي 24 نيوز” إنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية”، مشيرًا إلى ارتباطه بما يُعرف برؤية “إسرائيل الكبرى”.

وتعود فكرة “إسرائيل الكبرى” إلى ما بعد حرب عام 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراضي فلسطينية وعربية، وتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، ضمن سياق تاريخي وجغرافي مثير للجدل في المنطقة.

وشهد عام 1967 احتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية وسورية ومصرية، في تحول كبير ما زال يلقي بظلاله على النزاع في الشرق الأوسط حتى اليوم.

وزير خارجية إسبانيا: حرب الشرق الأوسط أخطر أزمة عالمية في القرن الحالي

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن ما يشهده الشرق الأوسط يمثل أخطر أزمة عالمية في القرن الحالي، في ظل تصاعد التوترات العسكرية واتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

وشدد ألباريس على أن استعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز لا يمكن أن تتحقق عبر الحلول العسكرية، بل من خلال التفاوض والمسارات الدبلوماسية التي تضمن خفض التصعيد.

وأكد تمسك بلاده بعدم المشاركة في أي عمليات عسكرية مرتبطة بالتصعيد مع إيران، داعيًا إلى اعتماد الحلول السياسية لتجنب مزيد من الانزلاق نحو المواجهة.

واعتبر الوزير الإسباني أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الدولي والأمن العالمي.

وأشار إلى أن العمليات الجارية تُدار بشكل أحادي الجانب، مع غياب الشفافية حول تفاصيلها، محذرًا من التركيز على مضيق هرمز فقط دون الالتفات إلى ما وصفه بالتصعيد الأوسع في المنطقة، بما في ذلك التطورات في لبنان.