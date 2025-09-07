سموتريتش: وزراء الليكود يدعمون خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم أن وزراء حزب الليكود يدعمون خطة فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن “الشعب متحد حول ذلك”.

وجاء تصريح سموتريتش بعد أيام قليلة من عرض خطته التي تقضي بفرض السيادة على نحو 82% من أراضي الضفة الغربية، مع السماح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم في مناطق محدودة عبر السلطة الفلسطينية، على أن يتم لاحقًا العمل على “إقامة قيادة مختلفة بأقصى مساحة وأقل عدد من السكان”.

وأعلن مجلس يشع أسماء الوزراء الذين أيدوا الخطة، ومن بينهم إسرائيل كاتس، إيلي كوهين، ميكي زوهار، جيلا جمليئيل، ميري ريغيف، شلومو كاري، يوآف كيش، عيديت سيلمان، ماي جولان وزئيف إلكين. بينما لم يشارك في دعم الخطة كل من نير بركات، جدعون ساعر، آفي ديختر وآخرون.

ورد سموتريتش على الإعلان قائلاً: “السيادة هي المبدأ السائد. وزراء الليكود يؤيدون خطة السيادة، وكذلك معظم المواطنين الإسرائيليين”، مضيفًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “الشعب سيقف إلى جانبك”.

وتجدد تصريحات الوزير التأكيد على رفض أي طرح لفرض سيادة جزئية أو القبول بحل الدولتين، مع التشديد على أن الخطة تهدف إلى سيطرة إسرائيلية كاملة على معظم الأراضي الفلسطينية، بما يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية الحالي نحو التوسع وتثبيت السيطرة على الضفة الغربية.

من جانبه، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش، معتبرة إياها “تهديدًا مباشرًا ومتصاعدًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض”، محذرة من أن هذه الخطوات تقوض أي أفق لحل النزاع وفق معايير الشرعية الدولية.