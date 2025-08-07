سموتريتش ينشر صورة له مع عبارة «الموت للعرب» ويتوعد: باسم الله نقود ثورة استيطان

نشر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صورة له أمام جدار مكتوب عليه بعبارة “الموت للعرب” بخط واضح خلال زيارته لمستوطنة صانور شمال الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل واسعة.

وأكد سموتريتش لاحقاً أنه لم يلحظ الكتابة، لكنه استغل الزيارة ليعلن عن قيادة “ثورة استيطان وأمن” في يهودا والسامرة لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

وأضاف أن هدفه تصحيح “التهجير” في شمال السامرة وتجديد الاستيطان في مستوطنة صانور، معبراً عن حبه للشعب والإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان إسرائيل في مايو الماضي إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، مما يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات أُخلت عام 2005، منها صانور وغانيم وكاديم.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تُعتبر بمثابة ضم فعلي للمنطقة، حيث يؤكد مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان سيكون واقعاً لا رجعة عنه.

المصدر: RT

מה שכואב לתקשורת זה לא גרפיטי טפשי שאף אחד לא שם לב אליו אלא העובדה שב״ה אנחנו מובילים מהפיכת התיישבות וביטחון ביהודה ושומרון כפי שלא היה עשרות שנים.



אנחנו שמחים להוביל את תיקון הגירוש מצפון השומרון ואת חידוש ההתיישבות בישוב שאנור מתוך אהבת עם ואדם גדולה. pic.twitter.com/604NT4GSNr — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) August 7, 2025

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام سموتريتش موقع “ترسلة” وتحذّر من تقويض ممنهج لحل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موقع “ترسلة” قرب بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية، معتبرة أن هذه الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين تمثل تقويضًا ممنهجًا لحل الدولتين.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن “الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال يشجع على ارتكاب المزيد من الإجراءات الأحادية وغير القانونية، ويمنح المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية غطاءً لمواصلة جرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم”.

وكان سموتريتش قد شارك في وقت سابق، إلى جانب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، في اقتحام الموقع، برفقة خمس حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال وجرافة، ويقع الموقع بالقرب من مستعمرة “سانور” التي أخليت عام 2005.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، لمستوطنة أرئيل، ليصبح أول مسؤول أمريكي بهذا المنصب يقوم بمثل هذه الزيارة، والتي نظمتها “الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي”، حيث أكد دعمه العلني للمستوطنات قائلاً: “الضفة الغربية هي خط المواجهة لإسرائيل ويجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ منها”.

وتُصنف الضفة الغربية دوليًا كأرض محتلة منذ عام 1967، وتعد المستوطنات المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في يوليو 2024.