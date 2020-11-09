سناتور جمهوري.. سيناريو بقاء ترامب في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى

السناتور الجمهوري البارز، تيد كروز، يرى أن الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، لا تزال أمامه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية والبقاء في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى، متوقعا أن تصل المعارك القانونية الحالية بشأن فرز الأصوات واحتسابها إلى أروقة المحكمة الدستورية العليا، بحسب موقع “فوكس نيوز”.

وكان كروز قد احتل المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لرئاسة أميركا خلف ترامب في العام 2019، ولو فاز بها في ذلك الوقت لربما كان هو القاطن في البيت الأبيض حاليا وينافس على ولاية ثانية في وجه المرشح الديمقراطي جو بادين الذي أعلنت وسائل إعلام رئيسية فوزه بقصب السباق الرئاسي.

ونقلت قناة

ونقلت قناة “الحرة” عن كروز في تصريحات صحيفة:”أعتقد أن الرئيس ترامب لا يزال أمامه فرصة للفوز النصر عن طريق احتساب جميع الأصوات القانونية التي جرى الإدلاء بها، وبعدم أي أصوات دخلت صناديق الاقتراع بطرق احتيالية أو غير قانونية”.

وطرح كروز مثالاً على خطأ وقع في إحدى مقاطعات ولاية ميشيغان ، حيث جرى “فرز عدة آلاف من أصوات ترامب على أنها أصوات لصالح منافسة الديمقراطي جو بايدن”.

وأشار إلى أن نفس برنامج عد الأصوات يستخدم في 47 مقاطعة في جميع أنحاء ميشيغان، مضيفا: : “هذا يحتاج إلى فحص وتدقيق، فمن الصعب معرفة الحقيقة بسهولة، ويمكن أن يصل الأمر إلى إلى المحكمة العليا الأميركية”.

وأثار كروز في معرض حديثه، قضية جورج بوش ضد منافسة الديمقراطي آل غور في انتخابات العام 2000، والتي الأول بعد حكم قضائي، مردفا: “أتوقع أن يتم تنفيذ عملية مماثلة هنا ، على الرغم من محاولة وسائل الإعلام إخبار الجميع بالاستسلام ، والعودة إلى المنزل، وهذه ليست الطريقة التي ينبغي العمل بها. نحن بحاجة إلى اتباع القانون”.