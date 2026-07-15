سنتكوم: إيران هاجمت 7 سفن تجارية خلال الأيام الماضية

اتهم قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية “سنتكوم”، الجنرال براد كوبر، إيران باستهداف 7 سفن تجارية خلال الأسبوع الأخير، معتبرًا أن هذه العمليات تشكل تهديدًا لحركة الملاحة البحرية وسلامة أفراد الطواقم المدنية في المنطقة.

وقال الجنرال براد كوبر في بيان، الثلاثاء: “خلال الأيام السبعة الأخيرة، استهدفت إيران المدنيين في المنطقة بشكل متعمد، حيث هاجمت 7 سفن تجارية، مما أسفر عن مقتل وإصابة أو فقدان نحو 12 من الأفراد المدنيين للطواقم”.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الإيرانية أطلقت أيضًا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة، محملًا طهران مسؤولية ما وصفه بـ”عدوان غير مبرر” قال إنه ما زال يهدد حياة المدنيين والاستقرار الإقليمي.

وتأتي تصريحات كوبر في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الطرفين ضربات عسكرية خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت طهران استهداف سفن قالت إنها خالفت نظام المرور في مضيق هرمز، بينما نفذت القوات الأمريكية ضربات على مواقع داخل إيران ردًا على تلك الهجمات.

وتتركز المخاوف الدولية بشكل خاص على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، حيث إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن يؤثر على حركة التجارة وإمدادات النفط والغاز.

تحركات إيرانية لتعزيز “أسطول الظل”

وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمنية وإعلامية أمريكية بأن إيران اتخذت خطوات لتعزيز ما يعرف بـ”أسطول الظل” من الناقلات والسفن، استعدادًا لاحتمال عودة الحصار البحري الأمريكي وتشديد القيود على صادراتها النفطية.

وقالت تقارير متخصصة في الأمن البحري إن طهران كثفت تحركاتها في مضيق هرمز عبر سفن يعتقد أنها تعمل ضمن شبكات نقل غير معلنة، بهدف تقليل تأثير أي إجراءات أمريكية جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية.

وأشارت التقارير إلى رصد 23 سفينة إيرانية في مضيق هرمز، بينها سفن أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال أو استخدمت أعلامًا غير صحيحة، ما يزيد من صعوبة تتبع تحركاتها ومساراتها البحرية.

وتعتمد إيران منذ سنوات على شبكات من الشركات الوسيطة وعمليات شحن غير مباشرة لنقل جزء من صادراتها النفطية إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الصين، وفقًا للتقارير.

كما تشير تقديرات إلى أن جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني يُنقل عبر مسارات معقدة تهدف إلى تغيير مصدر الشحنات وإخفاء هويتها، في وقت تؤكد تحليلات أخرى استمرار طهران في تصدير كميات كبيرة من الخام رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكانت الولايات المتحدة شددت سابقًا العقوبات على قطاع النفط الإيراني، ما أثر على إيرادات طهران وزاد الضغوط على اقتصادها، بالتزامن مع مواجهة البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم، خصوصًا أسعار المواد الغذائية.

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تحاول فيه إيران الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية، بينما تسعى واشنطن إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل طهران عبر تشديد الرقابة على شبكات النقل البحري وطرق التصدير غير المباشرة.