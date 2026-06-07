مواجهة مفتوحة في هرمز.. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيّرتين إيرانيتين

أعلن الجيش الأميركي إسقاط مسيّرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، مؤكداً أنهما كانتا تمثلان تهديداً مباشراً لحركة الملاحة الدولية في أحد أكثر الممرات البحرية أهميةً على مستوى العالم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط نجحت في اعتراض وإسقاط مسيّرتين إيرانيتين أحاديتَي الاستخدام، بعدما رُصدتا وهما تشكلان خطراً على حركة السفن وحرية الملاحة في المضيق.

وأضافت القيادة أن القوات الأميركية تواصل الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية العملياتية، مؤكدةً استعدادها الكامل للدفاع عن قواتها وحماية المصالح الدولية في مواجهة ما وصفته بالعدوان الإيراني.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من كشف «سنتكوم» عن إسقاط أربع مسيّرات إيرانية أخرى أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية داخل إيران، بحسب ما ورد في البيان الأميركي.

وفي تطورٍ مرتبطٍ بالأزمة المتصاعدة، أعلنت إيران في وقتٍ سابقٍ إطلاق صواريخ باتجاه منشآت عسكرية في الكويت والبحرين، بينما أفاد الجيش الأميركي بأنه اعترض ستة صواريخ بالستية، في حين سقط صاروخٌ سابعٌ دون أن يصيب هدفه.

وتتواصل حالة التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ واتخاذ إجراءات عسكرية متقابلة، الأمر الذي يثير مخاوف دولية متزايدة من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة البحرية واستقرار منطقة الخليج.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. وتراقب الأسواق والدول المستوردة للطاقة أي تطورات أمنية في المنطقة عن كثب، نظراً لما قد تسببه من تأثيرات على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

ويأتي التصعيد الحالي في ظل تبادل متسارع للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات دولية من مخاطر اتساع دائرة المواجهة في الخليج.



Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.



American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026