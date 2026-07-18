سنتكوم تنفذ الضربة السابعة.. «الحرس الثوري» يعلن مقتل جنود أمريكيين في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، وفق ما وصفه، إثر استهداف تجمع للقوات الأمريكية في مركز دعم القوات البرية “عريفجان” في الكويت، ضمن الموجة الـ18 من عملية “نصر 2”.

وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته استهدفت تجمعًا للقوات الأمريكية في معسكر عريفجان بالكويت، إضافة إلى تدمير الرادار المتمركز في القاعدة الأمريكية “علي السالم” بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت، وفق روايته، عن تدمير حظيرة لصيانة الأسلحة وهنغار مخصص للطائرات بدون طيار، إلى جانب مقتل عدد من الجنود الأمريكيين الموجودين في الموقع.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الجيش الإيراني نفذ فجر السبت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت، موضحًا أن العمليات جاءت ضمن ما وصفه بـ”الرد المؤثر والحاسم” على القوات الأمريكية.

وأوضح البيان أن الأهداف شملت أصولًا استراتيجية، ومراكز قيادة وسيطرة، ومنشآت لوجستية، ومنظومات دفاع جوي تابعة للجيش الأمريكي.

وفي سياق التصعيد، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، تنفيذ الموجة الـ17 من عملية “نصر 2″، مؤكدًا استهداف مستودع للزوارق الأمريكية غير المأهولة في البحرين، ما أدى، بحسب قوله، إلى تدمير عدد كبير منها.

وأضاف الحرس الثوري أن قواته استهدفت أيضًا مركزًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في البحرين، وقال إنه كان يستخدم في تحديد أهداف الهجمات، مؤكدًا تدميره بصواريخ بالستية وعدد من الطائرات المسيرة.

كما حذر الحرس الثوري من أن استمرار استهداف الجسور والبنية التحتية للنقل في إيران سيقابله استهداف منشآت صناعية وتكنولوجية ومرافق ذكاء اصطناعي مرتبطة بشركات أمريكية في المنطقة، معتبرًا أن الدول التي تستضيف قواعد أمريكية شريكة في هذه الهجمات، وفق تعبيره.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” استكمال الموجة السابعة من الضربات الأمريكية ضد إيران، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية والضغط على طهران.

وقالت سنتكوم إن القوات الأمريكية نفذت الضربة السابعة على التوالي ضد أهداف داخل إيران في 17 يوليو، واستهدفت مواقع مراقبة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية، باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة وسفن حربية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل محاسبة إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرةً إلى انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وفق بيانها.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، بعد توسع نطاق الضربات المتبادلة ليشمل قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية أوسع.

ويُعد الخليج العربي ومضيق هرمز من أكثر المناطق حساسية في هذه المواجهة، نظرًا لأهميتهما في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثير التصعيد على أمن الملاحة وأسواق النفط.

الكويت تعلن اندلاع حريق في محطة كهرباء وتقطير مياه بعد هجوم إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم السبت، تعرض محطة للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، وذلك ضمن ما وصفته الوزارة بـ”الاعتداء الإيراني” على دولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية، شملت فصل عدد من وحدات التوليد بهدف الحفاظ على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.

وأضافت أن فرق الطوارئ، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المختصة، باشرت التعامل مع الحريق، مؤكدة تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فور وقوع الهجوم.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة، بهدف ضمان استمرارية واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه، وتقليل أي تأثير محتمل على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، عقب الهجوم الذي نسبته السلطات الكويتية إلى إيران.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بأن القوات الإيرانية استهدفت موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة “الشيخ عيسى” الجوية، إضافة إلى مركز استخباراتي في البحرين.

وأضافت التقارير الإيرانية أن الحرس الثوري استهدف كذلك رصيفًا للتزود بالوقود تابعًا للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي، ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، بعد سلسلة ضربات متبادلة في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سابقًا تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، بينما أعلنت القوات الإيرانية شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك.