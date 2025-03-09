سنديانة سوريا عنوان اليوم.. ما القصة؟

ضت مواقع التواصل الاجتماعي، “بمقطع فيديو ظهرت فيه السنديانة السورية، الفنانة “منى واصف”، تلتقي بابنها الناشط “عمار عبدالحميد”، بعد عقدين من الزمن.

وظهرت الفنانة “منى واصف”، في الفيديو المتداول “وهي تحتضن ابنها، بعد 20 عام من الفراق، حيث غادر سوريا بسبب مواقفه السياسية المعارضة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد”.

هذا وكانت “منى واصف”، تتحدث طوال السنوات الماضية، لم عن ابنها الوحيد، واصفة إياه بأنه “قصيدة حياتها”، وقالت “إن أمنيتها الوحيدة هي رؤية ابنها بعد هذا الغياب الطويل”.

هذا وتشارك الفنانة “منى واصفط في «ليالي روكسي» في موسم رمضان الحالي، كذلك تشارك في «تحت سابع أرض»، مع الممثل تيم حسن.

بعد غياب ٢٠ سنة ، #منى_واصف بتلتقي بابنها الوحيد ، فيديو جدًا مؤثر pic.twitter.com/RAJJfJCT2Z — Elie Merheb (@_ElieMerheb) March 8, 2025