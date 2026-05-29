«سنرقص حتى الصباح».. منشور يتمنى موت نتنياهو يشعل جدلًا واسعًا في إسرائيل

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل جدلًا واسعًا، بعد أن تضمّن عبارات تتمنى وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترافق مع مئات الردود التي وُصفت بالمبهجة والمتحمسة لفكرة رحيله، وفق ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، نشر أحد الناشطين منشورًا قال فيه: “إذا أعلنا صباحًا أن الظالم قد فارق الحياة، فماذا نفعل؟ هل نرقص في الشوارع أم نحتفل في بيوتنا بسلام؟”، مع توضيح لاحق في منشورات أخرى أن المقصود هو نتنياهو، وفق القناة.

وأشارت القناة إلى أن المنشور تحوّل خلال ساعات إلى موجة تفاعل واسعة، حيث انهالت مئات التعليقات التي حملت تمنيات صريحة بالموت، إلى جانب عبارات احتفاء وترقب لما وصفه بعض المعلقين بـ”الخبر المنتظر”.

وتضمنت التعليقات عبارات مثل: “أسعد يوم في حياتي”، و”أنتظر بفارغ الصبر”، إضافة إلى تعليق آخر قال صاحبه: “سأرقص… وأرقص حتى الصباح”، فيما تحدث آخرون عن نيتهم توزيع الحلويات والبقلاوة في حال وقوع ذلك الحدث.

وأفاد التقرير بأن هذا التفاعل الواسع أثار صدمة داخل الأوساط الإعلامية والسياسية في إسرائيل، حيث وُصف المنشور بأنه تحريضي، وسط انتقادات حادة لغياب إجراءات قانونية فورية.

كما نقلت القناة 14 انتقادات موجهة إلى النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، معتبرة أن تعامل الجهات الرسمية مع هذا النوع من المحتوى يفتقر إلى الحزم، مقارنة بحالات سابقة وُوجهت فيها ردود فعل أسرع عندما تعلق الأمر بشخصيات عسكرية رفيعة.

وذهب التقرير إلى أن هذه الواقعة تعكس حجم الانقسام والتوتر السياسي والاجتماعي داخل إسرائيل، في ظل حالة الاستقطاب الحاد المرتبطة بشخصية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ سنوات جدلًا واسعًا داخليًا حول سياساته وأدائه.

وأكدت القناة 14 أن المنشور وما تبعه من ردود يعكس مستوى غير مسبوق من الكراهية في الخطاب العام، محذرة من تداعيات تصاعد هذا النوع من التفاعل على الساحة الداخلية الإسرائيلية.