سنغافورة.. اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة بسنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.

وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر أمس الأربعاء: “لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة “بي117” تنتشر في المجتمع”، في إشارة إلى السلالة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.

وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في الـ6 من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الـ8 من ديسمبر.

وقالت وزارة الصحة إنها تمكنت من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر، ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الـ11 الأخرى.