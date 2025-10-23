رئيس سنغافورة: العالم على أعتاب مرحلة «فوضوية»

حذّر رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، من أن العالم يوشك على دخول مرحلة “فوضوية” بسبب تراجع الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أشار وونغ إلى أن هذه المرحلة الانتقالية قد تستمر لمدة عقد كامل، مع انحسار دور واشنطن كضامن للنظام العالمي الذي ساعدت في بنائه.

قال وونغ إن هناك شعورًا متزايدًا بأن الولايات المتحدة لم تعد ترى مصلحة ذاتية في النظام العالمي الذي أسهمت في تأسيسه.

وأضاف أن واشنطن لم تعد مستعدة لبذل الجهد اللازم للحفاظ على النظام الدولي، ما قد يؤدي إلى فراغ جيوسياسي قد يهدد الاستقرار العالمي.

أوضح وونغ أن التحولات الجيوسياسية قد تستغرق نحو 10 سنوات، وقد يكون لها تأثيرات كبيرة على التجارة الدولية.

في هذا السياق، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز تحرير التجارة وحماية المصالح المشتركة بين الدول.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التحالفات التجارية الجديدة وتوسيع الشراكات بين الكتل الاقتصادية العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفقًا لوونغ، يمكن أن يؤدي تكامل الاتحاد الأوروبي مع آسيان عبر اتفاقية تجارة حرة شاملة إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد أن معظم الاتفاقيات التجارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي وآسيان تُبرم على مستوى الدول فرادى، وهو ما يعوق إمكانيات التكامل الاقتصادي الكامل بين الكتلتين.