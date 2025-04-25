سنغالي ومصري وتونسي.. وصول الطاقم المساعد للمنتخب الوطني إلى طرابلس

وصل أمس الخميس إلى العاصمة طرابلس الطاقم المساعد لمدرب المنتخب الوطني، في مقدمتهم السنغالي يوسف دابو والمصري مصطفى محمد منير والفرنسي ذو الأصول التونسية خير الدين الديوري.

وبحسب بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم، “يباشر الطاقم الفني للمنتخب الوطني مهامه في متابعة مباريات الدوري الليبي الممتاز من داخل الملاعب بدءا من منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية”.

ووفق البيان، “من المقرر وصول المدير الفني «أليو سيسيه» منتصف الأسبوع المقبل للإقامة رسميا في ليبيا والعمل على متابعة منافسات الدوري والبدء فعلياً في تجهيز المنتخب الأول وتنظيم كافة المنتخبات السنية حيث سيتولى مساعديه الإشراف على اختيارات اللاعبين لباقي الفئات السنية”.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد إنه “يتابع مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، “مباريات الدور السداسي الأول للمنطقتين الأولى والثانية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في المستوى الفني للفرق المتأهلة، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا سينعكس بشكل مباشر على أداء منتخبنا الوطني”.

وتابع الاتحاد في بيان له قائلا: “إلا أن الاتحاد يسجل بأسف بعض التجاوزات التي وقعت من قبل أشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل الملاعب، مما أدى إلى أحداث قد تترتب عليها عواقب خطيرة لا تحمد عقباها”.

وأكد الاتحاد على “أهمية هذه المرحلة من مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة التزام الجميع -دون استثناء- باللوائح والقوانين المعمول بها داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث إن تواجد أعداد كبيرة من غير المصرح لهم داخل الملعب يسبب في عرقلة النظام، وقد يؤدي إلى إيقاف المباريات”.